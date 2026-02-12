РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Контейнерный поезд с кормовой мукой отправлен в Китай

    Контейнерный поезд с кормовой мукой отправлен в Китай при содействии Продкорпорации. Объем партии составил 12,3 тыс. тонн, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства. 

    Контейнерный поезд с кормовой мукой отправлен в Китай
    Фото: МСХ РК

    Поставщиком продукции выступило ТОО «Қапшағай бидай өнімдері», импортер — Shandong Hi-speed Qilu International Land Port Development Co. Ltd.

    Отгрузки осуществляются в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации Министерства сельского хозяйства РК в Пекин. Напомним, в октябре 2025 года Продкорпорация подписала соглашение с Shandong Hi-speed Qilu о сотрудничестве в сфере экспорта зерновых, кормовых и масличных культур из Казахстана в Китай. В рамках контракта из запланированных 35,4 тыс. тонн кормовой муки уже поставлено заказчикам 22,9 тыс. тонн продукции.

    Китайский рынок в последние два года демонстрирует устойчивый спрос на кормовую муку казахстанского производства. В ответ отечественные агропроизводители наращивают объемы поставок. По итогам 2025 года экспорт кормовой муки в соседнюю страну превысил 2,6 млн тонн, что в два раза больше показателей предыдущего года.

    Продвижению казахстанской переработанной агропродукции на внешние рынки способствуют меры поддержки экспорта по линии Продкорпорации. С 2024 года национальный зерновой оператор реализует программу консолидации экспортных партий сельхозпродукции, которая помогает формировать крупные поставки и выстраивать логистику. За два года аграрии отправили зарубежным покупателям растениеводческую продукцию на сумму порядка 58 млн долларов. В основном это зерновые и масличные культуры, подсолнечное масло и кормовая мука. При поддержке Продкорпорации восточно-казахстанский перерабатывающий завод Altyn Shygys поставил китайской государственной компании Sinograin партию подсолнечного масла, а в последствии продолжил сотрудничество с китайскими партнерами напрямую.

    Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил экспорт в страны СПЕКА на 15%.

    Теги:
    Сельское хозяйство Казахстан Китай Минсельхоз
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум