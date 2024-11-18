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    16:24, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Контакт-центр «111» по вопросам семьи будет бесплатным для казахстанцев

    Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    Постановлением вводится изменение в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным. В список добавили «Контакт-центр «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

    Контакт-центр «111» оказывает информационно-справочную консультацию, психологическую помощь гражданам по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, а также информирует центральные государственные органы, местные исполнительные органы по поступившим обращениям и предоставляет информацию гражданам о статусах исполнения обращений.

    Операторы контакт-центра «111» будут на бесплатной прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудной жизненной ситуации круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.

    Теги:
    Социальная поддержка Бытовое насилие НПА Закон и порядок Казахстан Дети Женщины Семья Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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