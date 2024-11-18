Контакт-центр «111» по вопросам семьи будет бесплатным для казахстанцев

Постановлением вводится изменение в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным. В список добавили «Контакт-центр «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Контакт-центр «111» оказывает информационно-справочную консультацию, психологическую помощь гражданам по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, а также информирует центральные государственные органы, местные исполнительные органы по поступившим обращениям и предоставляет информацию гражданам о статусах исполнения обращений.

Операторы контакт-центра «111» будут на бесплатной прямой связи с оперативными группами для помощи семьям в трудной жизненной ситуации круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней.