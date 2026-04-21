РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Консульство Казахстана откроется в Баян-Улгийском аймаке Монголии

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху за поддержку в открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    — Мы провели содержательные и результативные переговоры по всем направлениям двусторонних отношений. Договорились о дальнейшем расширении взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, достигнута взаимная договоренность об открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии, — сказал Глава государства в ходе совместного заявления по итогам переговоров. 

    По его мнению, это действительно можно назвать важным шагом, соответствующим духу стратегического партнерства между двумя братскими странами с общей историей и корнями.

    — Кроме того, это, безусловно, является ярким проявлением доброго отношения и искренней дружбы монгольского народа к казахскому народу. Мы высоко оцениваем это решение. Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность господину Президенту Хурэлсуху, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Монголия возобновят прямые рейсы между столицами.

    Теги:
    Казахстан Дипломат Международные отношения Монголия
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают