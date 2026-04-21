Консульство Казахстана откроется в Баян-Улгийском аймаке Монголии

— Мы провели содержательные и результативные переговоры по всем направлениям двусторонних отношений. Договорились о дальнейшем расширении взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, достигнута взаимная договоренность об открытии консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке Монголии, — сказал Глава государства в ходе совместного заявления по итогам переговоров.

По его мнению, это действительно можно назвать важным шагом, соответствующим духу стратегического партнерства между двумя братскими странами с общей историей и корнями.

— Кроме того, это, безусловно, является ярким проявлением доброго отношения и искренней дружбы монгольского народа к казахскому народу. Мы высоко оцениваем это решение. Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность господину Президенту Хурэлсуху, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Монголия возобновят прямые рейсы между столицами.