Консультативный орган по земельным вопросам создает Министерство сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства опубликовало на своем сайте информационное сообщение, в котором проинформировали о создании постоянно действующего консультативно-совещательного органа по земельным вопросам при Комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК, передает МИА «Казинформ».

«30 июня текущего года Главой Государства был подписан Закон в части совершенствования земельного законодательства, были приняты ряд важнейших новелл направленных на устойчивое управление земельными ресурсами. Учитывая, что сфера земельных отношений затрагивает интересы практически каждого гражданина Министерством было принято решение о создании постоянно действующего консультативно-совещательного органа по земельным вопросам при Комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

В состав данного органа будут включены депутаты Парламента РК, лидеры общественного мнения, граждане с активной гражданской позицией, представители общественности страны, поднимающих земельные вопросы в сельском хозяйстве, строительстве, ИЖС, промышленности и других сферах.

Консультативно-совещательный орган станет действенной площадкой для обсуждения и принятия необходимых изменений по реформированию сферы земельных отношений. Министром даны соответствующие поручения Комитету по управлению земельными ресурсами в кратчайшие сроки провести все необходимые мероприятия для создания данного органа», - говорится в сообщении Министерства.