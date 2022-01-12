Конструктивный доклад Президента не оставил равнодушным казахстанцев - педагоги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующие кафедрами КазИТУ Шарбану Муздыбаева и Бауыржан Татибеков поддержали выступление Президента страны на заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шарбану Муздыбаева заявила, что одним из ключевых моментов выступление Президента является глубокий анализ по прошедшим январским событиям 2022 года.

«Хочется отметить, что такой конструктивный доклад на заседании Мажилиса Парламента РК не оставил равнодушным казахстанцев, которые ждали нового подхода по всем направлениям экономики. Ссылаясь на выступление Главы государства: «В целом, нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников», хочу выразить восторженность, так как движение экономики и, конечно, благосостояния народа, мало того - государства зависит от грамотных, востребованных, знающих своё дело специалистов, которых готовят технические, технологические вузы, в числе которых является и наш вуз. Думаю, что каждый преподаватель нашего университета разделяет мои мысли и готовы самоотверженно трудиться в подготовке инженеров нового поколения!» - сказала она.

Бауыржан Татибеков также поддержал выступление Президента.

«Одним из важных поручений новому Правительству РК является реализация главной задачи государства - обеспечение благополучия и качества жизни населения Казахстана путем стабилизации цен и инфляционные ожидания населения, которая предусматривает планомерную работу по снижению инфляции. Целевой коридор к 2025 году должен составлять 3-4%», - заявил он.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.