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    14:51, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Конституцию Казахстана впервые издали на шрифте Брайля

    Конституцию Казахстана впервые издали на шрифте Брайля
    Фото: Конституционный суд РК

    Конституционный суд РК презентовал впервые изданную на шрифте Брайля Конституцию Республики Казахстан на казахском и русском языках. Ее передадут 56 учреждениям, включая республиканские и региональные библиотеки, обучающие центры и специализированные школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На сегодня в Казахстане проживают 85 тысяч незрячих людей, более 4 000 - слабовидящие дети, из которых около 350 – незрячие.

    По словам председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой, создание доступной среды составляет основу конституционных гарантий равенства всех перед законом и доступа к правосудию.

    – Политика «Справедливый Казахстан» подтверждает приверженность государства обеспечению прав и свобод человека и недискриминации. Конституционный суд продолжит продвигать принцип равенства, достоинства и справедливости для каждого согласно Конституции Казахстана и Всеобщей декларации прав человека. Издание текста Конституции со шрифтом Брайля – это наш совместный вклад в продвижение этой политики, – сказала Эльвира Азимова.

    Конституцию Казахстана впервые издали на шрифте Брайля
    Фото: Конституционный суд РК

    Проект Конституционного суда Республики Казахстан по переводу текста Основного закона Казахстана на шрифт Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт) поддержали Офис программ ОБСЕ в Астане и Министерство культуры и информации РК. Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт подчеркнул, что издание текста Конституции Казахстана шрифтом Брайля демонстрирует приверженность казахстанского органа конституционного контроля правозащитным ценностям и инклюзивному подходу к обеспечению равного доступа к информации.

    Конституцию Казахстана впервые издали на шрифте Брайля
    Фото: Конституционный суд РК

    На презентации присутствовали послы иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Казахстане, депутаты Парламента и государственных органов, представители неправительственных организаций и научного сообщества Казахстана.

    Конституцию Казахстана впервые издали на шрифте Брайля
    Фото: Конституционный суд РК
    Теги:
    Конституция Конституционный суд Инвалиды Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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