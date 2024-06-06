Конституцию Казахстана впервые издали на шрифте Брайля

Конституционный суд РК презентовал впервые изданную на шрифте Брайля Конституцию Республики Казахстан на казахском и русском языках. Ее передадут 56 учреждениям, включая республиканские и региональные библиотеки, обучающие центры и специализированные школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодня в Казахстане проживают 85 тысяч незрячих людей, более 4 000 - слабовидящие дети, из которых около 350 – незрячие.

По словам председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой, создание доступной среды составляет основу конституционных гарантий равенства всех перед законом и доступа к правосудию.

– Политика «Справедливый Казахстан» подтверждает приверженность государства обеспечению прав и свобод человека и недискриминации. Конституционный суд продолжит продвигать принцип равенства, достоинства и справедливости для каждого согласно Конституции Казахстана и Всеобщей декларации прав человека. Издание текста Конституции со шрифтом Брайля – это наш совместный вклад в продвижение этой политики, – сказала Эльвира Азимова.

Фото: Конституционный суд РК

Проект Конституционного суда Республики Казахстан по переводу текста Основного закона Казахстана на шрифт Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт) поддержали Офис программ ОБСЕ в Астане и Министерство культуры и информации РК. Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт подчеркнул, что издание текста Конституции Казахстана шрифтом Брайля демонстрирует приверженность казахстанского органа конституционного контроля правозащитным ценностям и инклюзивному подходу к обеспечению равного доступа к информации.

Фото: Конституционный суд РК

На презентации присутствовали послы иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Казахстане, депутаты Парламента и государственных органов, представители неправительственных организаций и научного сообщества Казахстана.