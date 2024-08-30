Конституционный суд в действии: Эльвира Азимова высказалась об АЭС и запрете ЛГБТ-пропаганды

Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. Для обеспечения неукоснительного сохранения положений Основного закона страны в прошлом году заработал Конституционный суд (КС). В эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform председатель КС Эльвира Азимова поделилась мнением о роли этого института в защите прав граждан, рассказала о наиболее частых жалобах казахстанцев и дала оценку исполнению решений КС госорганами. В беседе также были затронуты непростые вопросы, такие как разрешение на усыновление детей одинокими мужчинами, свобода вероисповедания в школах и запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане.

— С января 2023 года в Казахстане начал свою работу институт прямой конституционной жалобы, предоставивший гражданам дополнительный инструмент для защиты своих прав и свобод. Насколько актуальной и востребованной Вы считаете роль Конституционного Суда в современном правозащитном контексте?

— Все принимаемые в государстве законы и иные нормативные правовые акты должны не просто соответствовать Конституции, а быть органично связаны с ней и зависимы от нее, создавая благоприятное правовое поле для устойчивого развития государства и общества. Более 120 государств создали конституционные суды или эквивалентные им органы, в задачи которых входит конституционный контроль за верховенством Конституции и предупреждением рисков противоречия ей других законов и актов. Международный опыт показывает, что конституционные суды, помимо разрешения правовых споров о верховенстве Конституции, призваны обеспечивать непрерывность конституционных процессов, восполнять правовые пробелы, устранять правовые противоречия, повышать уровень конституционно-правовой культуры. Таким образом, воссоздание Конституционного Суда Казахстана стало одним из ключевых решений конституционной реформы 2022 года. Орган конституционного контроля, не относящийся ни к одной из трех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной), своей деятельностью усиливает установленную систему сдержек и противовесов.

Сегодня Конституционный Суд доступен для граждан. В интересах большинства и установления конституционной законности в КС также могут обращаться Уполномоченный по правам человека, Генеральный прокурор и суды. Национальная модель конституционного контроля соответствует ожиданиям граждан с позиции их равенства, достоинства и достижения законной справедливости.

— Ранее сообщалось, что КС рассмотрел более 7 тысяч обращений от казахстанцев. Какие именно конституционные права чаще всего нарушаются по жалобам граждан Казахстана?

— Действительно, с января прошлого года до сегодняшнего дня в Конституционный Суд поступило более 7,5 тысяч обращений граждан. По итогам рассмотрения обращений субъектов мы приняли 252 нормативных постановления, из которых 49 итоговых решений по проверке конституционности норм законов и подзаконных актов, а также толкованию положений Конституции. Однако, это не показатель массовости нарушений. Более корректно говорить в такой ситуации о неудовлетворенности конкретных граждан правовыми решениями государственных органов и должностных лиц, когда отсутствие адекватного реагирования государственных органов или недостаточная правовая осведомленность стали причиной обращения в орган конституционного контроля.

В обращениях граждане обоснованно оспаривают несоблюдение разумности, соразмерности и правовой определенности при принятии нормативных правовых актов или их применении. На основании обращений проверке КС подверглись отдельные нормы конституционных законов «О выборах в Республике Казахстан», «О судебной системе и статусе судей РК»; Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, Трудового кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Административного процедурно-процессуального кодекса, Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса), Гражданского кодекса; законов «О государственной службе в РК», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «О противодействии коррупции» и отдельные положения нормативных постановлений Верховного Суда. Доверие граждан к новому институту закрепляется через исполнение принятых решений Конституционного Суда. Большую роль в этом плане играют органы прокуратуры, суды и профессиональные юридические сообщества.

— В прошлом году Вы говорили, что 93% всех заявлений возвращаются гражданам, так как они не относятся к компетенции Конституционного суда. Как сегодня с этим обстоят дела?

— Конституционный Суд по обращениям граждан, суда и Уполномоченного по правам человека проверяет на соответствие Конституции исключительно нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан. В 2023 году более 93% обращений были возвращены из-за того, что касались проверки конституционности ненормативных правовых актов или вопросов, не входящих в компетенцию Конституционного Суда. Например, об отмене вступившего в силу приговора или судебного решения по гражданскому или административному делу, проверке и оценке действия или бездействия должностного лица, привлечении его к ответственности, содействия в получении или погашении кредита, изменении или отмене ненормативного правового решения государственного органа. На предмет соответствия формальным (явно выраженным) условиям допустимости, связанных с требованиями к оформлению и подаче обращений, проверяет Аппарат Конституционного Суда. Возврат таких обращений не лишает гражданина права повторного обращения. Практика соответствует опыту конституционных судов других стран. За гражданином сохраняется право повторного обращения. Он может пересмотреть предмет обращения, уточнить или усилить правовые аргументы, приложить необходимые документы для более ясного понимания сути нарушения его права, привлечь в качестве представителя адвоката, юридического консультанта, уполномоченное лицо организации, которая по закону или согласно своему уставу, положению вправе защищать права и интересы граждан. Позитивным моментом можно выделить то, что все возвраты сопровождаются разъяснением оснований и положений законодательства. К настоящему времени сотрудниками Аппарата КС самостоятельно и совместно с адвокатами и юридическими консультантами оказаны правовые консультации более тысячи гражданам.

В этом году динамика обращений граждан в Конституционный Суд сохраняется почти на прошлогоднем уровне. В принципе, аналогичная ситуация в конституционных судах других стран. Активное обращение граждан в Конституционный Суд отражают интерес граждан к законам и установлению верховенства Конституции.

— Как Вы оцениваете качество и своевременность исполнения государственными органами решений Конституционного Суда?

— Алгоритм защиты прав человека с участием Конституционного Суда действует в иной последовательности, чем в обычном судебном процессе: проверка соответствия Конституции закона — устранение выявленного противоречия в законе — индивидуальный кейс защиты. В реализацию итоговых решений Конституционного Суда о признании неконституционными 8 норм законов и нормативного постановления Верховного Суда органы прокуратуры проверили свыше 15 тыс. уголовных и 4,5 тыс. гражданских дел, изучили 3 тыс. жалоб и заявлений осужденных, а также 3,5 тыс. материалов о применении мер пресечения в досудебном производстве. Восстановлены права 26 граждан, в том числе путем внесения 13 актов прокурорского надзора и реагирования в государственные органы, которые не приняли своевременных мер по исполнению решений Конституционного Суда. На основании итогового решения Конституционного Суда № 5-НП о недопустимости прекращения выплаты пенсии в случаях, не предусмотренных законом, восстановлены пенсионные права 5 граждан в области Абай, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях на общую сумму более 20 млн тенге. На основании итоговых решений Конституционного Суда № 19-НП и № 26-НП органами прокуратуры осуществлена проверка 46 дел и восстановлены права 3 граждан, в отношении двух из них ранее незаконно были возбуждены административные производства и 1 гражданин восстановлен на работе в области Жетысу, Восточно-Казахстанской и Атырауской области. Во исполнение итогового решения Конституционного Суда № 6 статья 141 Уголовно-исполнительного кодекса депутатами Парламента приведена в соответствие с Конституцией, а также прокурорами восстановлены права 42 осужденных на сохранение социальных связей со своими близкими, что является одним из условий ресоциализации данной категории граждан. В своем итоговом решении № 29-НП Конституционный Суд признал неконституционным положение части 1 статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения права на получение юридической помощи. По итогам прокурорской проверки исполнения на местах итогового решения Конституционного Суда, основанием для которой стала жалоба адвоката, отменен незаконный судебный акт в Акмолинской области.

1 июня 2023 года Конституционный Суд в своем итоговом решении № 18-НП признал неконституционным требование об обязательности представления гражданами заключения молекулярно-генетической экспертизы при подаче заявления в суд об усыновлении в упрощенном порядке. Тем не менее, проведенный прокурорами на местах анализ показал, что имели место факты несоблюдения судами выводов Конституционного Суда. Установлены 5 фактов возврата судами заявлений в связи с отсутствием экспертиз, по всем случаям права граждан были восстановлены.

К настоящему времени 6 нормативных постановлений полностью реализованы путем внесения поправок в действующие законы. В частности, изменен порядок и условия содержания осужденных к пожизненному лишению свободы, установлена норма по установлению отсрочки по уплате государственной пошлины в судах на основании определения суда, отдельные положения Социального кодекса приведены в соответствие с Конституцией и установлены критерии по предоставлению социальной адресной помощи, приведены в соответствие Основному закону отдельные положения Конституционного закона «О Правительстве РК» в части конкретизации сферы деятельности членов Правительства и функций министерств, а также отменено требование о приложении к заявлению заключения молекулярно-генетической экспертизы при усыновлении ребенка. Парламент и Правительство рассматривает предложения госорганов по совершенствованию законодательных норм в реализацию других решений.

В свете широко обсуждаемого вопроса о строительстве АЭС хочу обратить внимание на очевидную актуальность итогового решения Конституционного Суда по результатам проверки нормы действующего закона относительно мер социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (нормативное постановление от 25 сентября 2023 года № 30-НП). В данном решении Конституционный Суд рекомендовал Правительству изучить и предложить новые принципы и подходы в вопросах социальной защиты такой категории лиц с учетом современной радиоэкологической обстановки на зараженных территориях, а также социальных, экологических, демографических, медицинских и иных факторов.

— ⁠Как известно, в Конституционный Суд могут обращаться все граждане, включая генерального прокурора, уполномоченного по правам человека и Президента. Обращались ли в КС представители государства?

— В Конституционный Суд о проверке на соответствие Конституции принятых и действующих законов обращались Глава государства, Верховный суд и суды, депутаты Парламента. По вопросам официального толкования определенных норм Конституции и дополнительного толкования ранее принятого решения Конституционного совета обращались Генеральный прокурор и госорганы. К примеру, по обращению Генерального Прокурора было дано официальное толкование конституционной нормы о компетенции прокуратуры по представлению интересов государства в суде при осуществлении высшего надзора за законностью досудебного расследования, а также конституционных норм о том, что «не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда» и «никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда».

— Недавно КС вынес решение, разрешающее усыновление детей одинокими мужчинами, что вызвало некоторый общественный резонанс. Против высказалась, к примеру, детский омбудсмен. Некоторые считают, что этой возможностью могут воспользоваться педофилы и те, кто хочет таким образом получить пособия. Как КС учитывал эти риски, и есть ли вероятность пересмотра данного решения?

— Относительно озвученных Вами опасений, что данным решением «могут воспользоваться педофилы и те, кто хочет таким образом получить пособия» предлагаю обратить внимание на положения статьи 91 Кодекса о браке (супружестве) и семье. Указанная статья прямо устанавливает 15 исключений, когда лица не могут быть усыновителями. В их числе исключение, когда усыновителями не могут быть лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации, лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный законодательством РК. Кодекс закрепляет ряд других требований и порядок усыновления, включая требование о наличии в семье усыновителя условий для нормального физического, психического, духовного и нравственного развития, воспитания и образования ребенка.

В связи с Вашим комментарием хочу обратить внимание на такие принципы конституционного производства как верховенство Конституции, всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств обращения, самостоятельность и независимость Конституционного Суда. Поэтому мнение детского омбудсмена не было единственным источником проверки на соответствие Конституции. Всесторонне были изучены нормы Кодекса о браке (супружестве) и семье и других действующих законов, принятые обязательства Казахстана, международный законодательный опыт, правоприменительная практика и представленные государственными органами и экспертами материалы и статистические данные. Мы всегда рекомендуем наряду с постановляющей частью по результатам проверки на соответствие Конституции внимательно изучать правовые позиции, изложенные в каждом итоговом решении Конституционного Суда. В своем решении Конституционный Суд прямо указал, что сам подход законодателя по определению условий и установлению ограничений права на усыновление согласуется с конституционно определенной задачей защиты государством детства и принятыми обязательствами наилучшего обеспечения интересов детей, а также соответствует установленным целям ограничения прав и свобод человека.

Устанавливаемые законодателем ограничения для лиц, желающих усыновить ребенка, должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, исходя из прав и интересов детей.

Конституционный Суд отметил, что следует исходить из интересов ребенка, нуждающегося в защите своих прав и интересов, и руководствоваться конституционно определенной задачей защиты брака и семьи, материнства, отцовства и детства. Соответственно, законодательные механизмы должны быть направлены на поддержку усыновления на равных условиях мужчиной и женщиной, прежде всего из числа состоящих в браке и имеющих семью, как более отвечающего целям наилучшего обеспечения интересов ребенка и заботы о нем. Поэтому КС рекомендовал Правительству принять меры по совершенствованию правового регулирования института усыновления с учетом правовых позиций, изложенных в настоящем нормативном постановлении, не ограничиваясь только выводом о неконституционности одной проверенной нормы.

— Еще один кейс — многие казахстанские депутаты выступили против пропаганды ЛГБТ в Казахстане. Как это оценивает Конституционный суд? Соответствует ли запрет пропаганды ЛГБТ конституционным правам человека в Казахстане, таким как свобода слова и свобода самовыражения? Будет ли КС рассматривать дело по запрету пропаганды ЛБГТ, если поступит соответствующее обращение?

— Обращения касательно проверки на соответствие Конституции действующих норм права по данному вопросу в Конституционный Суд не поступали. По существу, речь идет о реагировании на конкретную общественную петицию с предложением о запрете. На сегодня уполномоченным органом петиция рассмотрена и вынесено решение. Проверка петиций и предложений публичного или индивидуального характера не входит в компетенцию Конституционного Суда.

Парламент и Правительство при выработке дальнейших мер должны руководствоваться рядом конституционных норм, в том числе о недискриминации, о ненарушении прав и свобод других лиц, недопущении посягательства на общественную нравственность, защите государством брака и семьи, материнства, отцовства и детства, равенстве всех перед законом и судом, праве на защиту, возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

— В Казахстане свобода вероисповедания. Однако Министерство просвещения запрещает школьницам носить хиджабы. Граждане, строго соблюдающие нормы шариата, считают это ущемлением своих прав. Как КС оценивает этот приказ Министерства? Поступали ли в КС соответствующие обращения?

— В прошлом году в Конституционный Суд поступило представление специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области касательно данного вопроса. Выяснилось, что в производстве СМАС области находились несколько административных дел об оспаривании конкретных действий организаций среднего образования города Караганды по недопуску к занятиям учащихся, их отчислению из образовательного учреждения за нарушение требований по соблюдению школьной формы. Истцами выступали родители несовершеннолетних обучающихся, которые посещали школу в женском головном уборе (платке).

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Суде РК» Конституционный Суд решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам, послужившим поводом для обращения (пункт 5 статьи 23), воздерживается от установления, исследования и проверки иных вопросов во всех случаях, когда это входит в компетенцию судов (статья 1). Руководствуясь данными нормами, по итогам предварительного рассмотрения обращения Конституционный Суд пришел к выводу о том, что по существу проверку правомерности принятых ненормативных правовых актов и действий должностных лиц был правомочен проводить сам суд. В настоящее время, по нашей информации, соответствующее судебное рассмотрение состоялось.

— В этом году Основной закон страны перешагнул свой 29-летний рубеж. Какие пожелания Вы бы хотели адресовать казахстанцам в этот значимый день?

— Конституция — это фундамент, на котором строится устойчивость общества и государства. Соблюдение конституционных принципов являются неотъемлемой частью общественного сознания. Конституция ориентирует нас по пути верховенства права и порядка, уважения достоинства человека и сохранения государственности. Уважение жизни и прав другого человека делает нас сильными и сплоченными. Обеспечение правопорядка и недопущение дискриминации, реализация социальных гарантий содействует укреплению мира и безопасности, социального государства. В своем Послании в июне 2024 года Конституционный Суд отметил, что достижение верховенства Конституции Казахстана возможно только через соблюдение баланса интересов личности, общества и государства. Обеспечение конституционной законности — задача каждого государственного органа и должностного лица, вовлеченного в нормотворческий процесс и правоприменительную практику.

От всего сердца желаю всем казахстанцам мира и единства, взвешенных и справедливых в духе Конституции жизненных решений, укрепления гражданского духа и ответственности, крепкого здоровья, успехов и благополучия.