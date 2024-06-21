Конституционный суд требует защитить жертв Семипалатинских ядерных испытаний
Конституционный суд рекомендует Правительству урегулировать вопрос социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, передает корреспондент агентства Kazinform.
Выступая на совместном заседании палат Парламента глава Конституционного суда Эльвира Азимова отметила, что нормы действующих законов, в отношении которых КС дал истолкование, требуют внимания законодателя в части разработки более эффективного нормативно-правового урегулирования.
— Так, по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне Правительству рекомендовано изучить и предложить новые принципы и подходы с учетом современной радиоэкологической обстановки на зараженных территориях, а также социальных, экологических, демографических, медицинских и иных факторов, — сказала Азимова.