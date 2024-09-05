Конституционный суд РК проверит законность ограничений на мирные собрания

Конституционный Суд принял в конституционное производство обращение гражданина о проверке конституционности подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 11 и подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний».

— Согласно оспариваемым нормам, местные исполнительные органы могут отказать в проведении мирных собраний, если в предполагаемое время и в выбранном месте уже запланированы другие официальные или массовые мероприятия, либо проводятся строительно-монтажные работы. Кроме того, органам предоставлено право предложить организаторам изменить место или время проведения собрания в целях обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта и сохранности объектов инфраструктуры, — говорится в сообщении КС.