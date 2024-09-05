Конституционный суд РК проверит законность ограничений на мирные собрания
Конституционный Суд проверит на соответствие Конституции ограничения на проведение мирных собраний, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на судебный орган.
Конституционный Суд принял в конституционное производство обращение гражданина о проверке конституционности подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 11 и подпункта 10 пункта 1 статьи 14 Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний».
— Согласно оспариваемым нормам, местные исполнительные органы могут отказать в проведении мирных собраний, если в предполагаемое время и в выбранном месте уже запланированы другие официальные или массовые мероприятия, либо проводятся строительно-монтажные работы. Кроме того, органам предоставлено право предложить организаторам изменить место или время проведения собрания в целях обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта и сохранности объектов инфраструктуры, — говорится в сообщении КС.