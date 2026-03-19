Тренды:
    22:10, 18 Март 2026 | GMT +5

    Конституционный суд признал законность банковской тайны при спорах супругов

    Конституционный суд Республики Казахстан рассмотрел вопрос о доступе супругов к банковской тайне, передает Kazinform.

    Фото: Freepik

    Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке конституционности пункта 4 статьи 50 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

    Оспариваемая норма устанавливает, что сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только самому клиенту либо третьим лицам с письменного согласия владельца счета или по иному предусмотренному законом основанию.

    История обращения

    Заявительнице после расторжения брака с супругом не удалось получить информацию о наличии у бывшего супруга банковских счетов и движении денежных средств по ним в банках второго уровня.

    Банки отказали в представлении таких сведений, сославшись на режим банковской тайны согласно Закону о банках. Суд первой инстанции также отказал в удовлетворении иска заявительницы о возложении на банки обязанности предоставить соответствующую информацию, указав на отсутствие письменного согласия владельца счетов и правовых оснований для раскрытия банковской тайны третьему лицу.

    По мнению субъекта обращения, такое законодательное регулирование лишает ее возможности реализовать свое право на общее совместное имущество супругов и ставит ее в неравное положение, что противоречит конституционным принципам равенства всех перед законом, защиты собственности и охраны семьи.

    Позиция Конституционного суда

    По итогам конституционного производства Конституционный суд сформулировал следующие правовые позиции.

    Законодательство Республики Казахстан о браке и семье исходит из принципа равенства прав супругов, включая равенство их имущественных прав.

    Конституция гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни, защиту материнства, отцовства и детства, а также тайну личных вкладов и сбережений.

    Конституционный суд отметил, что право на тайну банковских вкладов является самостоятельным конституционным правом и распространяется на каждого человека независимо от его семейного статуса. Равенство супругов в имущественных правах не означает утраты каждым из них собственной правосубъектности, личной автономии и права на защиту частной жизни, а также не отменяет режимов конфиденциальности, установленных для каждого Конституцией и законами.

    Законодательством предусмотрены правовые механизмы, обеспечивающие баланс между защитой банковской тайны и реализацией имущественных прав супругов. В частности, суды вправе истребовать сведения, составляющие банковскую тайну, по делам, находящимся в их производстве. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить судебный контроль за произвольным вмешательством в сферу частной жизни, а с другой – сохранить баланс между частными интересами и защитой конституционных прав каждого.

    Выводы Конституционного суда

    Конституционный суд пришел к выводу, что пункт 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» соответствует Конституции Республики Казахстан.

    Дополнительно следует отметить, что с 19 марта текущего года вступает в силу новый Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», принятый 16 января 2026 года, в котором закреплены аналогичные положения (ст. 69).

    С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться по ссылке.

    Ранее член Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Ольга Гаврик ответила на вопрос корреспондента агентства Kazіnform о том, на что следует обратить особое внимание перед вступлением в брак.

    Жанара Мухамедиярова
