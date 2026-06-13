Конституционный суд Казахстана защитил право граждан на восстановление на работе и пересмотр судебных решений

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции нормы Трудового и Гражданского процессуального кодексов, ограничивающие право граждан на судебную защиту при восстановлении на работе и пересмотре судебных актов, передает Kazinform.

В Конституционный суд поступили обращения граждан о проверке на соответствие Конституции абзацев первого и второго части пятой статьи 160 Трудового кодекса, а также частей второй и третьей статьи 455 Гражданского процессуального кодекса.

Первое обращение касалось гражданина, уволенного из органов внутренних дел по материалам служебного расследования. Суды отказали ему в восстановлении на работе, сославшись на пропуск срока обращения в суд, установленного нормами Трудового кодекса. При этом специфика трудовых отношений в правоохранительных органах учтена не была.

Позднее, по итогам рассмотрения уголовного дела, факты нарушения им служебной дисциплины не подтвердились. Однако действующие нормы ГПК не позволяли заявителю требовать пересмотра ранее вынесенных судебных решений о восстановлении на работе.

Во втором случае заявительница также просила проверить нормы ГПК. По ее мнению, они ограничивают право на судебную защиту, поскольку допускают существование противоречащих друг другу судебных актов. Суд отказал ей в пересмотре решения по гражданскому делу, указав, что решение специализированного административного суда не является основанием для такого пересмотра.

Конституционный суд отметил, что оспариваемые нормы ГПК нарушают общий принцип пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. В результате граждане лишаются возможности защитить свои права в случаях, когда вступивший в законную силу другой судебный акт опровергает обстоятельства, положенные в основу ранее принятого решения.

По итогам проверки Конституционный суд признал оспариваемые положения Трудового и Гражданского процессуального кодексов ограничивающими право граждан на эффективную судебную защиту.

До внесения изменений в трудовое законодательство по спорам о восстановлении на работе сотрудников правоохранительных и других государственных органов должен применяться годичный срок обращения в суд.

Кроме того, до изменения законодательства при пересмотре решений по гражданским делам по вновь открывшимся или новым обстоятельствам необходимо руководствоваться частью первой статьи 455 ГПК. Согласно ей, основанием для пересмотра являются ранее неизвестные суду юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела.

Ранее Конституционный cуд Казахстана признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, ограничивающий въезд транспортных средств на территорию урочища Шымбулак, за исключением электромобилей.