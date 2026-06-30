Конституционные принципы должны стать основой повседневной жизни — аким ВКО

В Восточно-Казахстанской области состоялся круглый стол на тему «Новая Конституция — прочная основа Справедливого Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима области.

В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

— Сегодня на экспертной площадке мы говорим о значении новой Конституции и ее роли в жизни общества в ответственный период официального вступления в силу документа. Основной Закон определяет стратегический курс долгосрочного развития страны, укрепляет основы нашей независимости и гарантирует права и свободы граждан. Конституционные реформы, проведенные в соответствии с запросами общества и требованиями времени, направлены на совершенствование правовой системы, модернизацию госуправления и укрепление демократических институтов, — отметил руководитель региона.

Фото: пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области

По словам Нурымбета Сактаганова, реализация принципов Конституции — это общая задача не только государственных органов, но и институтов гражданского общества, НПО, экспертов и каждого соотечественника.

За круглым столом участники обсудили роль новой Конституции в развитии общества, механизмы практического воплощения принципов, а также вклад институтов гражданского общества в этот процесс.

Фото: пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области

Фото: пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области

С докладом «Основные перспективы развития национальной правовой системы» выступила проректор по научной работе и послевузовскому образованию Казахстанско-Американского свободного университета Юлия Гаврилова.

Фото: пресс-служба акима Восточно-Казахстанской области

Профессор Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Гульмира Баиркенова рассказала о принципе равенства всех граждан перед законом и механизмах защиты прав и свобод человека. Другие участники встречи также поделились своими мнениями и предложениями по вопросам дальнейшего развития конституционных принципов в стране.