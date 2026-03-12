Конституционная реформа закладывает новый вектор развития Казахстана — мнение эксперта

Как отмечает эксперт, важнейшим защитным механизмом в новой Конституции становится исключение возможности Парламента самостоятельно менять Основной закон. Теперь любые правки вносятся исключительно через всенародный референдум, что гарантирует стабильность фундаментальных норм и их защиту от ситуативных политических интересов.

— Современная архитектура государственного управления, заложенная в проекте, направлена на укрепление политической устойчивости и эффективности. Введение института вице-президента обеспечивает четкую иерархию и преемственность власти, исключая неопределенность в переходные периоды, — считает она.

По ее словам, переход к однопалатному парламенту, Курултаю, оптимизирует нормотворческий процесс, делая его более быстрым и прозрачным. Особую роль в этой системе занимает Халық Кеңесі, который наделяется правом законодательной инициативы, становясь реальным инструментом прямого влияния общества на государственную политику.

Правовой блок реформы, по мнению эксперта, адаптирован к вызовам цифровой эпохи и международным стандартам гуманизации. Впервые на конституционном уровне закрепляются гарантии защиты персональных данных, что является критическим требованием времени. Введение ответственности за сокрытие экологических угроз подтверждает приверженность принципам устойчивого развития.

Эксперт подчеркнула, что в основе новой идеологии государства лежит концепция созидательного патриотизма, соединяющая права гражданина с его ответственностью перед законом.

— Предложенная модель формирует зрелое общество, где государство и гражданин выступают партнерами. Референдум по принятию поправок в Конституцию станет не завершающим этапом, а началом для совместной работы общества и власти, — резюмировала София Ушурова.

Ранее сообщалось, что конституционная реформа отражает стремление Казахстана обновить политическую систему.