Конституционная реформа 2022 года задала новый тренд в регионе — Ерлан Карин
Государственный советник РК Ерлан Карин напомнил, что три года назад в Казахстане прошел общенациональный референдум, на котором большинство граждан поддержало обновленную Конституцию. По его словам, в результате изменений основной закон страны фактически изменился на треть, передает агентство Kazinform.
Ерлан Карин отметил, что принятая в 2022 году конституционная реформа заложила прочную институциональную базу для реализации стратегического курса Президента Касым-Жомарта Токаева на всестороннюю модернизацию страны.
В частности, была внедрена смешанная система выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, введена 30-процентная квота для женщин и молодёжи, а также упрощена процедура регистрации политических партий.
Существенной новацией стало введение однократного семилетнего срока президентства. Создан Конституционный Суд, усилена защита прав человека.
Введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу.
— Практическим воплощением этого положения стал проект «Нацфонд — детям», в рамках которого на счета всех казахстанских детей начисляются средства от доходов Национального фонда, —отметил Ерлан Карин.
Он добавил, что конституционная реформа 2022 года не только сформировала в Казахстане совершенно новую политическую реальность, но и задала новый тренд всего региона.
— Процесс совершенствования нашей политической системы продолжается и сегодня. Со времени введения прямой выборности сельских акимов их корпус полностью обновился. С этого года у нас проводятся прямые выборы акимов районов и городов областного значения. В целом, ежегодно по всей стране проходят сотни электоральных кампаний, ставших повседневным элементом общественно-политической жизни. Но главное, в результате реформ развивается новая политическая культура, обновляется система ценностей наших граждан. Таким образом, обновленная Конституция дала старт коренным преобразованиям, которые легли в основу формирования нового качества нашей нации, — заявил Ерлан Карин.