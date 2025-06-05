Конституционная реформа 2022 года задала новый тренд в регионе — Ерлан Карин

Ерлан Карин отметил, что принятая в 2022 году конституционная реформа заложила прочную институциональную базу для реализации стратегического курса Президента Касым-Жомарта Токаева на всестороннюю модернизацию страны.

В частности, была внедрена смешанная система выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, введена 30-процентная квота для женщин и молодёжи, а также упрощена процедура регистрации политических партий.

Существенной новацией стало введение однократного семилетнего срока президентства. Создан Конституционный Суд, усилена защита прав человека.

Введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу.

— Практическим воплощением этого положения стал проект «Нацфонд — детям», в рамках которого на счета всех казахстанских детей начисляются средства от доходов Национального фонда, —отметил Ерлан Карин.

Он добавил, что конституционная реформа 2022 года не только сформировала в Казахстане совершенно новую политическую реальность, но и задала новый тренд всего региона.