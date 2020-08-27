Конституция закрепляет базис справедливости общества – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без Основного закона государство обречено на конфликты внутри общества, беззаконие, у него нет будущего. Только легитимная Конституция способна стать надежным базисом развития для следующих поколений людей. Такое мнение выразила эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Айман Жусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституция является Основным законом общества и государства, который устанавливает основополагающие цели и принципы их развития, основы организации экономики, социальной и духовной жизни, функционирования государственного механизма. Одной из наиболее важных составляющих Конституции является ее этико-политическая направленность. Речь идет о том, что Конституция закрепляет своего рода «базис справедливости» общества, который позволяет выступать ей в качестве регулятора общественных отношений, служит ориентиром для политико-этических решений важнейших государственных вопросов», - прокомментировала эксперт.

По ее мнению, при отсутствии у государства Основного закона этико-политические вопросы могут решаться либо ситуативно, либо путем силы. То есть, Конституция в данном случае – гарантия проведения четкой, слаженной политики.

Айман Жусупова считает, что значение Конституции сложно переоценить, наличие Конституции - обязательное условие законности, правопорядка и стабильности институтов власти.

«Без Основного закона государство обречено на конфликты внутри общества, беззаконие, у него нет будущего. Только легитимная Конституция способна стать надежным базисом развития для следующих поколений людей. Как отметил Нурсултан Назарбаев: «Государство — это не только территория, единство граждан, институты власти, но и Конституция, сосредотачивающая на своих страницах опыт предыдущих поколений и надежды на лучшее будущее», - добавила она.

Действующая Конституция Республики Казахстан была принята на республиканском референдуме 25 лет назад 30 августа 1995 года. Принятие нового Основного Закона страны означало создание фундамента для построения будущего, модернизации страны в соответствии с велением времени.

«Конституция сыграла основную роль в становлении государственности и рыночной экономики нашей страны, общественного развития. Сегодня действующая Конституция является основой всех происходящих в Казахстане преобразований, с опорой на Основной Закон принимаются долгосрочные программы развития страны. Конституция Казахстана отвечает сложившимся в мире стандартам конституционализма, содержит социальные ориентиры, позволяющие выстраивать жизнь граждан страны на основе взаимоуважения и упрочения государственности», - отметила эксперт ИМЭП.

Более того, по ее словам, значимость Конституции возрастает в силу усложняющихся экономических и геополитических реалий, в целом динамично меняющейся ситуации в мире, в условиях которых страна должна принимать серьезные решения, пересматривать тактику действий в условиях глобального «шторма». «И в этом ключе важно не терять поставленного курса и цели на развитие, постоянно сверять действия и принимаемые решения с основополагающими принципами народа, заложенными в Основном законе страны», - заключила эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Айман Жусупова.