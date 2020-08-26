Конституция закрепила идеологические основы казахстанской государственности – эксперт ИМЭП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституция закрепила идеологические основы казахстанской государственности, обозначив принципы взаимодействия народа и власти. Такое мнение выразила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 августа 1995 года стало исторической вехой в новейшей истории Казахстана. Именно в этот день казахстанцы подтвердили свой выбор в пользу развития демократии. Прошедший республиканский референдум позволил вступить в силу новой Конституции, которая гарантировала защиту прав и свобод каждого гражданина. Конституция выступает в качестве фундаментальной основы гражданской идентификации населения. Конституция – не просто атрибут независимого государства. Положения Основного закона обеспечивают сохранение общественно-политической стабильности и общенационального согласия», - считает эксперт.

25 лет назад Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев инициировал правовую модернизацию в стране, выступив идейным вдохновителем конституционного строительства в Казахстане. Работа над текстом новой Конституции не была легкой. Необходимо было не только изучить передовой международный опыт, но учитывать казахстанские реалии, четко видеть перспективы.

«В результате кропотливой работы была создана политическая программа государства, определены ключевые ориентиры экономического и социально-политического развития. Конституция закрепила идеологические основы казахстанской государственности, обозначив принципы взаимодействия народа и власти. Требования и вызовы времени диктовали потребность вносить дополнения и изменения в Основной закон. Вносимые правки способствовали укреплению казахстанской конституционной идентичности. Своевременность данного процесса позволила избежать возникновения правительственных или парламентских кризисов, сохраняя внутриполитическое единство общества», - прокомментировала Лидия Пархомчик.

По ее словам, важным звеном процесса конституционного реформирования стали поправки от 10 марта 2017 года, которые активизировали демократические преобразования в стране, способствовав перераспределению властных полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством.

«В основе конституционной политики руководства республики всегда находились вопросы устранения социального неравенства, поддержки занятости, стимулирования экономической активности и обеспечения высокого уровня социального самочувствия казахстанцев. Данные приоритеты гарантируют воплощение в жизнь концепции «слышащего государства», что становится особенно актуально в период борьбы с пандемией COVID-2019.

Таким образом, можно заключить, что в основе фундамента казахстанской государственности лежат принципы, обозначенные в рамках стратегического видения Елбасы. Преемственность политического курса наглядно подтверждает историческую правоту демократического выбора Казахстана», - заключила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик.







