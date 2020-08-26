+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конституция  является ядром национальной правовой системы - Канатбек Сафинов

26 Августа 2020 14:43
Поделиться:
Конституция  является ядром национальной правовой системы - Канатбек Сафинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действующая Конституция впервые в истории казахстанской государственности закрепила президентскую республику и двухпалатный парламент с четко определенными функциями и законодательными полномочиями. Об этом заявил секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Канатбек Сафинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Шынар Ташенева: Конституция - гарант прав и свобод каждого казахстанца
Глава представительства GIZ сравнил Конституции Казахстана и Германии Нурлан Нигматулин: Мажилис всегда открыт для гражданского общества В Конституции РК права человека приоритетны – эксперт КИСИ

«Определив новые векторы конституционного развития, она заложила основы модернизации казахстанского общества, позволила в сложный для нашей страны период сохранить политическую стабильность, заложить правовые условия для становления рыночных отношений и привлечения в экономику иностранных инвесторов», - сказал Канатбек Сафинов, выступая на конференции по теме «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства».

Спикер добавил, что выбор новой конституционной модели правления был исторически оправдан, поскольку позволил стабилизировать ситуацию в сфере межнациональных и конфессиональных отношений и минимизировать социальные противоречия, характерные для многонациональных государств.

«Сегодня при помощи норм, принципов и идей, заложенных в Конституции, происходит регулирование широкого круга общественных отношений. Обеспечиваются социально-экономические и политические права и свободы граждан, поддерживается непрерывность конституционного процесса, совершенствуются партийное и избирательное законодательство, формируются правовые условия реализации конституционного потенциала. Конституция Республики Казахстана является ядром национальной правовой системы», - подчеркнул Канатбек Сафинов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Конституция  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив