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Конституция страны и личный успех – карагандинцы рассказали о своих достижениях

27 Августа 2021 10:20
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Конституция страны и личный успех – карагандинцы рассказали о своих достижениях

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Реализовать конституционное право и достигать поставленных целей – своими историями успеха поделились карагандинцы на онлайн-встрече, посвященной Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

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Участниками круглого стола «Независимый Казахстан: годы, полные созидания. Главные достижения Карагандинской области» стали политики, общественники и люди разных профессий.

«В этом году День Конституции проходит в год 30-летия независимости. Мы с уверенностью можем говорить о том, что Основной Закон страны прошёл убедительную проверку временем и доказал своё основополагающее значение в общенациональном развитии, – отметил аким области Женис Касымбек. – К примеру, 498 школ области позволяют реализовать конституционное право на бесплатное образование наших детей. Более 150 медицинских учреждений региона реализуют наше право на получение бесплатной медицинской помощи. В области действует 1000 неправительственных организаций, шесть филиалов партий, 65 профессиональных союзов, через которые реализуется конституционное право граждан на свободу объединений».

Глава региона напомнил о первых прямых выборах сельских акимов. Это еще один шаг на пути демократизации общества, подчеркнул он.

Один из победителей этих выборов, 27-летний Расул Касенхан, поделился планами.

«Я родился и вырос в Балхаше. С детства стремился активно участвовать в общественной жизни нашего региона. Став акимом посёлка Гульшат, первым делом изучил проблемы. Буду прилагать усилия к их решению, чтобы жизнь стала комфортнее и молодежь оставалась в родных краях. Ведь развитие села – это залог процветания всей страны», – говорит молодой аким.

Победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» шахтер Даниель Диль рассказал, как совмещает нелегкий труд со спортивной карьерой.

«Я работаю на шахте подземным горнорабочим и с детства увлекаюсь спортом. Сейчас я мастер спорта международного класса по спортивной акробатике. Победы достаются упорством и трудом, но и дают стимул двигаться дальше. Продолжаю тренироваться. Обещаю еще не раз прославить страну на международной арене», – сказал горняк-спортсмен.

На круглом столе выступили ректор Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы, член Конституционного Совета Унзила Шапак.



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#Карагандинская область   #Конституция   #Общество  
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