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Конституция РК стала ключевым фактором реализации всех позитивных преобразований - Маулен Ашимбаев

30 Августа 2020 13:14
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Конституция РК стала ключевым фактором реализации всех позитивных преобразований - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четверть века назад на общереспубликанском референдуме был принят Основной Закон, который заложил фундамент современного государственного устройства Казахстана и стал ключевым фактором реализации всех дальнейших позитивных преобразований. Об этом в Facebook написал Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ».

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Новая Конституция позволила консолидировать наше общество, укрепить общественно-политическую стабильность и продолжить строительство правового социального государства.⁣⁣⠀

⁣⁣На нынешнем этапе развития страны потенциал Основного Закона позволяет, сохраняя преемственность стратегической политики Елбасы, в полной мере реализовать модернизационную повестку Главы государства К.Токаева и обеспечить реализацию всех реформ, направленных на повышение благосостояния граждан и восстановление экономического роста, отметил М.Ашимбаев, поздравив казахстанцев с 25-летием Конституции страны и пожелав дальнейшего развития и процветания республике.


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#Сенат   #Конституция  
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