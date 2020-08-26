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Конституция - фундамент, каркас национального права - ученый

26 Августа 2020 15:45
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Конституция - фундамент, каркас национального права - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституция РК имеет особенное воздействие на общественные отношения в информационном, ценностно-мотивационном и непосредственно регулирующем аспектах. Об этом заявил профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, профессор Ермек Абдрасулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Категория «действие Конституции» имеет важное теоретическое и одновременно практическое значение в системе конституционно-правового регулирования, вытекая из универсального понятия «действие права», которое характеризует его способность воздействовать на волю и сознание людей», - сказал Ермек Абдрасулов, выступая на международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию Конституции РК.

Спикер добавил, что будучи фундаментом, каркасом национального права, Конституция РК имеет особенное воздействие на общественные отношения в информационном, ценностно-мотивационном и непосредственно регулирующем аспектах.

«Такое важное качество Конституции РК мы можем называть действием Конституции, которое опосредствованно отражено в пункте 1 статьи 4 Конституции Республики Казахстан, где действующим правом в первую очередь установлена Конституция, которой должны соответствовать все признанные Республикой Казахстан формы и источники права», - пояснил Ермек Абдрасулов.



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#Дата   #Конституция  
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Автор:

Серик Сабеков

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