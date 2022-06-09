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    Конституционный закон о Президенте дает соответствующие гарантии Елбасы - Минюст

    9 Июня 2022, 14:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Даже если конституционный закон о Елбасы утратит свою силу, конституционный закон о Президенте дает Елбасы соответствующие гарантии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы говорили о том, что если примут решение об отмене нормы, которая защищает экс-президентов от ответственности, то тогда Нурсултана Назарбаева можно привлечь к ней. Когда эта норма вступит в силу?», - спросила на брифинге представитель СМИ.

    «После расширенного заседания Мажилиса представители СМИ задали мне похожий вопрос. Я объяснила, что в нашей концепции имеется предложение об утрате силы закона о Елбасы. Если примут поправки, статья о неприкосновенности не будет рассматриваться в отношении членов семьи Елбасы. Однако следует учитывать, что у нас имеется конституционный закон о Президенте, в котором содержатся нормы касательно экс-президентов. О Елбасы отдельно ничего не прописано. Говорится о том, что президентам будут предоставлены гарантии после завершения их полномочий», - пояснила вице-министр юстиции РК Алма Муканова на брифинге в СЦК.

    Она подчеркнула, что Президент – политическая личность.

    «Он принимает решения, связанные с внутренней и внешней политикой в отношении всего государства. В конституционном законе имеется норма, охватывающая всех экс-президентов. Даже если закон о Елбасы утратит силу, есть нормы в конституционном законе о Президенте, охватывающие соответствующие гарантии», - добавила Алма Муканова.

    Ранее также сообщалось о том, что вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва Парламента не ставится.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минюст Конституция Первый Президент - Елбасы Политика Юриспруденция
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