18 Мая 2022 19:35

Конституционный суд начнет работать с начала следующего года - член рабочей группы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из значимых изменений в области верховенства права является создание Конституционного суда. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Бахыт Нурмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из крупнейших изменений в области верховенства права является создание Конституционного суда. В настоящее время Конституционный суд работает более чем в 70 странах мира. Этот институт широко распространен в странах Европы, Латинской Америки, Африки и СНГ», - сказал в ходе экспертного клуба при СЦК.

Бахыт Нурмуханов прокомментировал, что в соответствии с действующей Конституцией от 1995 года был создан Конституционный совет, который за 27 лет в рамках своих полномочий внес большой вклад в области закрепления принципов правового государства.

«Однако появляются новые требования. К Конституционному суду теперь могут обращаться граждане, юридические лица и другие представители общественности. Это большая особенность. Данное изменение следует рассматривать как одну из форм внедрения концепции «слышащего государства». В целом, Конституционный суд начнет работать с начала следующего года. Каждый гражданин Казахстана при разрешении определенного спора имеет право обратиться непосредственно в Конституционный суд в случае наличия сомнений в соответствии закона и иного нормативно-правового акта», - пояснил Бахыт Нурмуханов.

Он уточнил, что граждане могут обратиться в Конституционный суд непосредственно сами или через омбудсмена, генерального прокурора, а также через общие суды.

Создать Конституционный суд предложил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана 16 марта.

Проект закона по изменениям в Конституцию РК будет вынесен на республиканский референдум, который состоится на 5 июня текущего года.