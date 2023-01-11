Конституционный Суд: как работает и почему важен для казахстанцев

11 Января 2023, 18:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года в Казахстане начал свою работу Конституционный Суд, который был инициирован Главой государства для усиления механизма защиты граждан. Какие функции возложены на новый институт и как при этом изменится жизнь казахстанцев, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Для чего создан Конституционный Суд

Впервые предложение о создании Конституционного Суда прозвучало в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года. Тогда Президент отметил, что в стране есть Конституционный совет, однако граждане лишены возможности обращаться к нему напрямую.

«В Казахстане толкование различных правовых норм дает Конституционный совет. Однако граждане лишены возможности напрямую обращаться к нему за разъяснениями. В то же время в большинстве стран мира действует такой институт, как Конституционный Суд, куда каждый может направлять соответствующие запросы. На заре Независимости этот орган существовал и в Казахстане. Эксперты сходятся во мнении, что его деятельность более эффективно обеспечивает соблюдение положений Основного закона. Учитывая эти обстоятельства, предлагаю учредить Конституционный Суд», - сказал Глава государства.

Фото: akorda.kz

При этом, в Конституционный Суд могут обращаться все граждане, включая генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека.

Норма о создании Конституционного Суда была внесена и закреплена в Конституции РК посредством республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию, который прошел 5 июня 2022 года.

При этом норма по созданию Конституционного Суда была выделена в отдельный блок изменений, который был назван «Усиление механизма защиты прав граждан».

В этом блоке было прописано, что Конституционный Суд по обращениям граждан будет рассматривать нормативные правовые акты РК, непосредственно затрагивающие их права и свободы на соответствие Конституции.

Также было определено, что работа прокуратуры будет определяться Конституционным законом.

«Это усилит системную правозащитную деятельность и высший надзор за соблюдением законности на территории страны от имени государства», - подчеркнул Президент РК в мартовском Послании 2022 года.

Норму о создании Конституционного Суда, равно как и остальные поправки (правки коснулись трети основного закона страны – 56 поправок в 33 статьи документа) на республиканском референдуме поддержали 77,18% избирателей.

3 ноября 2022 года создание Конституционного Суда было закреплено в Парламенте. А 5 ноября 2022 года Глава государства публично подписал ряд важных законов по итогам референдума по внесению изменений в Конституцию РК, в том числе закон о Конституционном Суде. После подписания этого закона Президентом, с 1 января 2023 года теперь верховенство Основного закона - Конституции РК - в Казахстане обеспечивает Конституционный Суд.

Фото: akorda.kz

Какие функции возложены на новый институт

Конституционный Суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя.

Председателя, заместителя и четырех судей назначает Глава государства. Шестерых судей назначает Парламент - три от Мажилиса и три от Сената.

Согласно закону, судья Конституционного Суда не может одновременно быть депутатом, занимать другие оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью или быть членом руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Председатель и судьи Конституционного Суда не могут быть членами политических партий или профсоюзов, а также выступать за какую-либо политическую партию.

Указом Главы государства 29 декабря 2022 года Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного Суда РК. Ранее она занимала должность Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

В этот же день на пленарном заседании от Сената Парламента на должности конституционных судей были назначены Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева.

В Мажилисе Парламента на эти должности были выдвинуты кандидатуры Каната Мусина, Еркина Онгарбаева, Сергея Ударцева. 30 декабря они были поддержаны и утверждены депутатами Мажилиса.

31 декабря на пленарном заседании Сената Глава государства назначил судей Конституционного Суда РК. Ими стали Кайрат Жакипбаев, Айжан Жатканбаева, Бакыт Нурмуханов и Роман Подопригора.

Фото: gov.kz

Заместителем председателя Конституционного Суда РК 10 января 2023 года назначен Бакыт Нурмуханов.

Напомним, что все судьи приступили к своим полномочиям с 1 января 2023 года. В соответствии с законом они принесли присягу, сообщается на сайте Конституционного Суда.

2 января 2023 года Президент подписал указ по вопросам деятельности Конституционного Суда РК и его Аппарата.

Глава государства 4 января посетил новое административное здание Конституционного Суда и провел встречу с недавно назначенными судьями.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конституционный Суд имеет особую роль в жизни общества. Он поблагодарил членов Конституционного совета за их плодотворную работу в течение 27 лет на благо страны, а также всех сотрудников, трудившихся в этом органе.

В ходе встречи Президент подчеркнул, что ключевой задачей Конституционного Суда является обеспечение полного соответствия всех законов и подзаконных актов Конституции страны. Его главное преимущество в том, что граждане могут обратиться в этот орган напрямую. Это означает, что теперь каждый гражданин страны сможет самостоятельно отстаивать свои конституционные права и свободы.

Фото: akorda.kz

«Действительно, Конституционный Суд – это важнейший институт для всей страны. Теперь граждане могут напрямую обратиться в Конституционный Суд с заявлениями о признании незаконными норм, которые, по их мнению, противоречат принципам Основного закона страны. В Конституционный Суд также могут обратиться генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. После того как Конституционный Суд приступит к своей работе, несомненно, значительно возрастут требования к качеству работы прокуратуры, судов, правоохранительных органов. Деятельность Суда положительно повлияет и на законотворческую работу депутатов и Правительства. Одним словом, Конституционный Суд станет основным фундаментом системы защиты прав человека», - сказал Президент в ходе встречи с судьями.

Фото: akorda.kz

В конституционном производстве адвокаты и юридические консультанты могут выступать в качестве представителей при рассмотрении обращений граждан.

При этом, согласно закону, работа прокуратуры будет определяться Конституционным законом. Следует подчеркнуть, что Конституционный Суд не входит в судебную систему, однако, его решения не подлежат пересмотру.

Для обеспечения беспристрастности Конституционного Суда и его судей законом предусмотрены обязательные условия по безупречной репутации, 15-летний стаж юридической профессиональной деятельности при отборе кандидатов в судьи, а также 8-летний срок полномочий во избежание проявления лояльности либо формирования зависимости от какого-либо политического института.

Фото: akorda.kz

Каков процесс обращения в Конституционный Суд

Согласно закону, Конституционный Суд позволяет гражданам оспаривать законы и решения, которые не соответствуют конституционному законодательству, тем самым предоставляя им возможность защитить свои права. Граждане могут поставить под сомнение соответствие нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их права и свободы, закрепленные Конституцией РК.

Порядок обращения граждан в Конституционный Суд пояснила вице-министр юстиции РК Алма Муканова.

«В каких случаях граждане вправе обращаться? Во-первых, должно быть соблюдено условие, чтобы было соответствующее обжалование в НПА, в судебные органы, лица дошли до соответствующей апелляционной инстанции и имеется судебное решение. Имеется также оговорка о том, что если уже по этим вопросам есть нормативное постановление Верховного суда и предполагается, что суд не будет принимать иных решений, то граждане вправе напрямую подавать обращения в Конституционный Суд», - сказала Алма Муканова, отвечая на вопросы журналистов.

Порядок рассмотрения обращений Конституционным Судом включает в себя пять этапов – это предварительное рассмотрение обращений аппаратом суда, принятие обращения к конституционному производству, подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного Суда, проведение заседания по рассмотрению обращения и принятие окончательного решения.

9 января Конституционный Суд принял в работу первое обращение.

Группа депутатов Парламента Казахстана обратилась в Конституционный Суд о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции РК.

Отмечается, что в соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Суда. Его решение будет опубликовано в средствах массовой информации.

В пункте 4 статьи 62 Конституции РК говорится: «Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат».

Согласно закону, рассмотрение обращений в Конституционном Суде является открытым. Суд рассматривает обращение и выносит по нему итоговое решение в течение месяца со дня принятия обращения к конституционному производству. При этом итоговое решение по обращениям граждан выносится в течение трех месяцев со дня принятия обращения к конституционному производству.

Кстати 10 января Конституционный Суд рассмотрел первое обращение группы депутатов Парламента Республики о даче официального толкования пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан. Текст постановления можно прочитать здесь.

Почему основной суд страны играет особую роль в обществе

Конституционный Суд – это важный гарант соблюдения конституционности в стране. Иными словами, это правовой институт, который будет следить, чтобы все законы и другие нормативные акты не противоречили Конституции.

В мире Конституционный Суд работает в более, чем 70 странах. В других государствах эти функции возложены на Верховный суд.

Однако, создание Конституционного Суда – это важный шаг к более справедливому обществу, в котором приоритет отдается защите конституционных прав граждан.

«Сегодня Казахстан сделал решительный шаг в новую эпоху. В стране осуществляются беспрецедентные политические реформы. В настоящее время не так много государств в мире, которые проводят столь масштабные и содержательные реформы. Это – факт, который признан всем международным сообществом. Казахстан по праву стал государством-реформатором. В стране осуществляются масштабные преобразования. В приоритете – обеспечение защиты конституционных прав граждан. Представители общественности выражают готовность к активному участию в этой работе. Поэтому я выдвинул инициативу о создании Конституционного суда. Эта инициатива и другие важные решения получили поддержку граждан на общенародном референдуме», – сказал Глава государства в ходе встречи с судьями.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что незыблемость принципа верховенства закона, по сути, является сердцевиной всех политических реформ в нашей стране, а Конституционный Суд станет олицетворением Справедливого Казахстана.

Старший научный сотрудник отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Амина Урпекова отмечает, что принятие законов о Конституционном Суде, об Уполномоченном по правам человека и о прокуратуре нацелено на дальнейшее укрепление верховенства закона, что соответствует общей траектории демократического развития Казахстана, обозначенной Главой государства в рамках поэтапного политического преобразования страны.

«Одной из базовых потребностей человека, гражданина любой страны является запрос на справедливость, защиту и гарантию его неотъемлемых прав, что обеспечивается соблюдением принципа верховенства закона… Принятые законы существенно расширяют возможности граждан по защите от любого проявления беззакония, нарушения и ущемления его прав. Так, население получило право напрямую обращаться в Конституционный Суд с просьбой рассмотреть тот или иной нормативный правовой акт, непосредственно затрагивающий их конституционные права, и таким образом получить защиту», - считает эксперт.

По ее мнению, обращения в Конституционный Суд по вопросу соответствия существенно расширили правозащитные и надзорные функции Уполномоченного по правам человека и Генерального прокурора, которые находятся на защите фундаментальных прав человека.

При этом, были также расширены возможности по взаимодействию между двумя данными институтами по направлению обеспечения государственной гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, и это отмечают эксперты, создание Конституционного Суда и встраивание его в казахстанскую политическую систему является важным шагом строительства сбалансированной системы сдержек и противовесов во взаимоотношениях трех ветвей власти.