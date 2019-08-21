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Конституционный совет запускает проект «Неделя Основного Закона»

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Августа 2019, 16:55
Конституционный совет запускает проект «Неделя Основного Закона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии государственного праздника - Дня Конституции Республики Казахстан Конституционный совет впервые запускает новый проект «Неделя Основного Закона», старт которому будет дан с 26 августа 2019 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КС РК.

Цель проекта - всеобщее осмысление роли Конституции на новом этапе развития государственности, модернизации основных сфер жизнедеятельности, привлечение внимания широких слоев населения к Основному Закону, повышение конституционной культуры общества в рамках общенациональной программы «Рухани Жаңғыру».

Основными партнерами Конституционного совета являются министерства образования и науки, юстиции, национальная палата предпринимателей «Атамекен», Республиканская коллегия адвокатов, Нотариальная палата и другие организации.

В рамках проекта по всей стране будут организованы конференции, круглые столы, семинары, бесплатные юридические консультации, вебинары, онлайн-обсуждения, консультации для субъектов бизнеса, мастер-классы по оказанию государственных услуг, личные приемы, выступления в СМИ, конкурсы, торжественные собрания, дни открытых дверей и другие мероприятия.

Мероприятия планируются с участием сотрудников Конституционного совета, органов юстиции, региональных коллегий адвокатов, палат нотариусов, частных судебных исполнителей и юридических консультантов, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Большой акцент делается на охват населения, проживающего в сельских и отдаленных местностях, молодежи, молодых семей, многодетных родителей, лиц с ограниченными возможностями.

Ряд мероприятий проводится в местах, массово посещаемых людьми. Активно используются cовременные информационные технологии, социальные сети, интерактивные формы предоставления информации.

1 сентября в образовательных учреждениях страны предусмотрено проведение общереспубликанского урока гражданственности и патриотизма «Саналы ұрпақ - жарқын болашақ». Он нацелен в том числе на расширение представления учащихся о Конституции и заложенных в ней ценностях, воспитание уважения к ним, знание ими своих прав, свобод и обязанностей.

Конституционным советом подготовлены методические рекомендации и справочный материал, которые разосланы во все департаменты образования регионов для использования при организации данных уроков.

Календарь мероприятий, планируемых в ходе «Недели Основного Закона», размещен на сайте Конституционного совета.

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