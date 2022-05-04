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Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию
4 Мая 2022 20:20

Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Конституционный Совет дал положительное заключение по проекту поправок в Конституцию страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Это один из важнейших этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации. Конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан. Также, учитывая предложение некоторых членов рабочей группы, в Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль Первого Президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции. По всем пунктам поправок Конституционным Советом дано заключение о соответствии их Конституции. Вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества», - написал Ерлан Карин.


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