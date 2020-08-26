Конституционные реформы учли основные общественные запросы по укреплению демократизации – Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовала международная научно-практическая онлайн-конференция на тему: «Конституция Республики Казахстан – фундаментальная основа социальной модернизации общества и государства», передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Проведенные в стране конституционные реформы учли основные общественные запросы по дальнейшему укреплению демократизации нашего общества, основ народовластия, усилению роли Парламента, повышению самостоятельности Правительства», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, открывая работу конференции.

Глава Минюста добавил, что важным этапом утверждения конституционных ценностей стала конституционная реформа, инициированная Первым Президентом Республики – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Перераспределив полномочия между Президентом, Парламентом и Правительством и усилив функции конституционного контроля в защите прав человека, Конституция отразила качественные изменения в конституционном строительстве и политической системе общества.

«Немаловажно отметить, что в результате стратегически верной, основанной на нормах Конституции политики руководства страны республика достигла значительного политического, экономического и социального прогресса», - подчеркнул Марат Бекетаев.

Участники конференции планируют всесторонне обсудить проведенные в Казахстане конституционные реформы, найти новые идеи и подходы для дальнейшего совершенствования конституционного законодательства.

В работе конференции принимают участие депутаты Парламента, Члены Конституционного Совета Республики Казахстан, руководители и представители государственных органов, научного сообщества Казахстана и международные эксперты из Германии, России, Беларуси и Кыргызстана.

Конференция организована Министерством юстиции на базе Института законодательства и правовой информации при поддержке Конституционного Совета Республики Казахстан.