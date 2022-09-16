Конституционные поправки приняли депутаты Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Парламента РК приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое. Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября текущего года обозначил, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента и предложил установить ограничение мандата Президента.

Депутатами предложено ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов. Иначе, по их мнению, могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному Президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.

В этой связи проект Закона содержит положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания.

Предложенная конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти и установит цивилизованные принципы формирования, функционирования власти, укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

Как и предлагали депутаты, ограничение мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания будет применяться к лицам, избранным Президентом на семилетний срок после вступления в силу настоящего проекта Закона.

Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся срока полномочий Президента и ограничения по его переизбранию. Этим исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочий Президента. Таким образом, норма об ограничении мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.

Второе. Согласно мировой практике, срок полномочий судей Конституционного суда должен превышать сроки полномочий лиц, их назначающих. К примеру, так формируются Конституционные суды Германии, Италии, Испании, Португалии и ряда других стран.

Это является базовой гарантией независимости судей Конституционного суда от влияния различных политических сил.

В этой связи проектом Закона предусмотрено увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда.

Третье. Изменение названия столицы Республики Казахстан на Астану. Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому, с учетом общественного мнения, данное предложение депутатов было включено в проект Закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан».

Таким образом, предусмотренные в рамках проекта Закона конституционные новеллы позволят в полной мере реализовать политические инициативы Главы государства и предложения депутатов, что задаст совершенно новые стандарты политической системы.