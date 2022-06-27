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    Конституционные поправки не затронут право частной собственности на землю – Минюст РК

    27 Июня 2022, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции разъяснили конституционные поправки касательно прав на владение природными ресурсами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаемая поправка в пункт 3 статьи 6 Конституции не распространяется на землю, находящуюся в частной собственности. Согласно поправке, предлагается установить, что земля и ее недра, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу, в настоящее время Конституцией установлено, что они находятся в государственной собственности. От имени народа право собственности осуществляет государство», - сообщили в пресс-службе Минюста в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

    Государство будет осуществлять право собственности исключительно в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира и других природных ресурсов, которые принадлежат народу и не являются объектами частной собственности.

    Как отмечают в ведомстве, норма Конституции, гарантирующая право частной собственности на землю, остается неизменной – часть 2 пункта 3 статьи 6 Конституции. Собственность в Республике Казахстан гарантируется законом – пункт 2 статьи 26 Конституции.

    «Более того, Конституцией установлено, что данное право не подлежит ограничению ни в каких случаях – пункт 3 статьи 39 Конституции», - добавили в Минюсте.

    Ранее председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что в Конституции закрепят норму о том, что собственником земли и природных ресурсов является народ.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Права человека Минюст Земельный вопрос (законопроекты) Конституция
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