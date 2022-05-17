17 Мая 2022 17:07

Конституционная реформа усилит защиту прав и свобод казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций проходит экспертный круглый стол на тему «Референдум: конституционные права человека», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ермек Абдрасулов рассказал о смысле и содержании конституционных поправок, которые будут приниматься на общенациональном референдуме.

«Любая область общественных отношений, будь то вопросы избирательного права – они затрагивают права и свободы человека. То есть, человеку должно быть предоставлено право избирать достойных людей в высшие и местные представительные органы. Для этого должны быть созданы хорошие механизмы. Если мы возьмем отдельные аспекты в этом вопросе – о защите прав человека, – то усиление позиций Мажилиса Парламента, вроде бы, отдалено от нашей тематики. Но, если смотреть в корень, то правильно построенная система, когда в наш высший представительный орган придут именно достойные люди и будут принимать законы, которые будут защищать права и свободы человека – в этом и заключается смысл происходящих преобразований», – сказал Е. Абдрасулов

Профессор также остановился на вопросе о создании Конституционного суда. Защита всех прав и свобод человека реализуется в законах и других нормативно-правовых актах. Но, возможны и такие случаи, когда применение тех или иных нормативно-правовых актов приводит к ущемлению прав и свобод человека. В таких случаях граждане могут обращаться в Конституционный суд.

Как сообщалось ранее, проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года. С текстом Закона можно ознакомиться по ссылке.