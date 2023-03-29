Конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы – Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошлогодний референдум убедительно продемонстрировал широкую поддержку населением предложенных инициатив. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выступая с этой трибуны с Посланием народу Казахстана ровно год назад, в критически важный момент в истории страны, я выдвинул масштабную программу политической модернизации. Прошлогодний референдум убедительно продемонстрировал широкую поддержку населением предложенных инициатив», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что за год была проделана значительная работа.

«Конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы. Теперь Президент избирается только на один срок продолжительностью семь лет. Пересмотрены полномочия и функции Парламента, усилена роль депутатов. Учрежден Конституционный суд. Кардинальные реформы охватили судебную систему. Новый формат обрела деятельность по защите прав и свобод человека. Существенно расширились возможности для участия граждан в политической жизни страны», - добавил Касым-Жомарт Токаев.