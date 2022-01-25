Конспирология: Вакцина Pfizer содержит графен и микрокомпьютеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети распространяется сообщение о том, что исследователь Мик Андерсен идентифицировал в вакцине Pfizer графен и самособирающиеся микрокомпьютеры. «Секретные технологии» он увидел якобы на фотографиях препарата, сделанных под микроскопом. Сообщение имеет признаки конспирологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщение в Telegram-чате сопровождается фотографией, на которой, по утверждению автора поста, после испарения одной капли вакцины Pfizer стал виден графен и процесс самосборки неких микротехнологий.

О них рассказывается в статье «Трансгуманистическая революция», опубликованной на испанском сайте Eldiestro, на который приводит ссылка. В статье автор рассказывает об исследователе Рикардо Дельгадо, который наблюдал за образцом вакцины Pfizer под микроскопом и сделал фотографии. Позже другой исследователь Мик Андерсен увидел и идентифицировал на снимках процесс сборки микроустройств.

«То, что вы видите под микроскопом, – это не молекулярная биология, а телекоммуникационная техника. Это не вирусные белки, а процесс самосборки микрокомпьютера, основанный на эпитаксиальном росте. Это не вакцина, а оружие почти секретной технологии», - пишет автор.

А теперь по порядку об «исследователях», которые упоминаются в статье, и об их участии в этой истории.

Рикардо Дельгадо Мартин на самом деле не исследователь, он представляется специалистом по биостатистике и является основателем испанского движения противников вакцинации La Quinta Columna (Пятая колонна). Согласно статьям испанской службы проверки фактов Maldita.es и издания La Vanguardia, Дельгадо довольно часто распространяет дезинформацию о COVID-19. Сам он не проводил никаких наблюдений под микроскопом за вакциной Pfizer. Он заказал их у профессора Пабло Кампры.

Пабло Кампра провел самостоятельное наблюдение над якобы образцом жидкости из флакона Pfizer/BioNTech. В своем отчете он отмечает, что флакон был доставлен ему курьером. Откуда этот флакон и что именно в нем, неизвестно. Изображения жидкости Кампра сравнил с изображениями оксида графена, опубликованными в научных журналах, и пришел к выводу, что они похожи.

Выводы Кампры раскритиковали эксперты. Среди аргументов есть и тот факт, что жидкости, содержащие «даже 1% графена или оксида графена», имеют черный или темный цвет. В то время как вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 представляет собой прозрачную или желтоватую жидкость. Пабло Кампра и сам признал, что «микроскоп не дает убедительных доказательств» и что анализ исходит из «одного ограниченного образца» – образца неизвестного происхождения.

Популярную конспирологическую теорию о содержании графена в вакцинах против COVID-19 мы уже опровергали много раз.

Мик Андерсен, являющийся якобы исследователем, который «идентифицировал процесс самосборки микрокомпьютеров» в образце вакцины. Сведений о таком исследователе в официальных открытых источниках мы не нашли. Однако он упоминается на сайтах, на которых публикуются конспирологические идеи и теории заговоров. В том числе о содержании наноантенн и чипов в вакцинах против COVID-19. А версия, что на фото с неизвестным образцом изображена вакцина и процесс самосборки микрокомпьютеров, не имеет никаких подтверждений.