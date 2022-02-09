Конспирология: Население мира не должно превышать 500 миллионов человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется видео о том, что некие хозяева мира сокращают население планеты. В доказательство неизвестные авторы ссылаются на надписи на скрижалях Джорджии. Портал Stopfake.kz пояснил, почему это манипуляция, передает МИА «Казинформ».

По мнению автора видеоролика, о плане контролировать численность населения Земли мировая элита заявила в 1980 году. Об этом якобы свидетельствует цитата из скрижалей Джорджии, в которой говорится о необходимости поддерживать населенность планеты на уровне не выше 500 000 000 человек для равновесия с природой. Это манипуляция.

Скрижали Джорджии — это монумент, известный как «американский Стоунхендж». Он установлен в Эльбертоне, в штате Джорджия. Гранитные плиты высотой более шести метров были изготовлены фирмой по обработке природного камня Elberton Granite Finishing Corporation по заказу клиента, который скрыл свое имя, указав только псевдоним. Он сообщил, что действует от имени «небольшой группы американцев, проживающих за границей», которые таким образом решили передать послание будущим поколениям. Монумент представляет собой четыре гигантских камня с неровными краями, окружающих центральную плиту с балансирующим наверху замковым камнем общим весом 119 тонн.

На плитах выгравирован текст на восьми языках: английском, русском, китайском, арабском, иврите, суахили, хинди и испанском. Анонимного заказчика этого монумента с тех пор больше никто не видел. А сама каменная конструкция с постапокалиптическим посланием миру стала местной достопримечательностью и обросла множеством разных теорий. Кто-то видит в этих словах призыв к рациональному мышлению, другие считают, что монумент заказали сектанты. Сторонники конспирологии приписывают авторство неким «хозяевам мира». Но во всех случаях никаких подтверждений найдено не было, следовательно, все эти версии не более чем предположения.

Стоит отметить, что население Земли достигло численности в 500 000 000 человек еще в 1650 году. А к 1980 году, когда были установлены скрижали Джорджии, на планете жили уже более 4,4 миллиарда человек. Сейчас цифра приближается к восьми миллиардам.

Таким образом, надписи скрижалей Джорджии никак не доказывают существования некоего плана по контролю и сокращению населения Земли.