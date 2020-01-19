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Конор Макгрегор за 40 секунд выиграл Дональда Серроне в турнире UFC 246

19 Января 2020 14:19
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Конор Макгрегор за 40 секунд выиграл Дональда Серроне в турнире UFC 246

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Конор Макгрегор выиграл у американца Дональда Серроне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бой проходил в Лас-Вегасе, в штате Невада, США, в рамках турнира UFC 246. Он был рассчитан на пять раундов, но завершился в первом - на 40 секунде МакГрегор отправил соперника в технический нокаут.

Таким образом, 31-летний Конор Макгрегор одержал свою 22-ю победу в карьере. Он впервые вернулся в октагон после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова (29-0) в октябре 2018 года.

Дональд Серроне потерпел 14-е поражение в карьере при 36 победах. До этого он последний бой провел в сентябре прошлого года и также проиграл от другого представителя США Джастина Гэйтжи (21-2).


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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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