-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Конор Макгрегор за 40 секунд выиграл Дональда Серроне в турнире UFC 246
ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Конор Макгрегор выиграл у американца Дональда Серроне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Бой проходил в Лас-Вегасе, в штате Невада, США, в рамках турнира UFC 246. Он был рассчитан на пять раундов, но завершился в первом - на 40 секунде МакГрегор отправил соперника в технический нокаут.
Таким образом, 31-летний Конор Макгрегор одержал свою 22-ю победу в карьере. Он впервые вернулся в октагон после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова (29-0) в октябре 2018 года.
Дональд Серроне потерпел 14-е поражение в карьере при 36 победах. До этого он последний бой провел в сентябре прошлого года и также проиграл от другого представителя США Джастина Гэйтжи (21-2).
- Кто из казахстанских бойцов примет участие в турнире АСА 105 в Алматы
- Баландин стал четверым на втором этапе турнира Champions Swim Series в Пекине
- Казахстанские теннисисты победили в парном разряде на турнире в Бангкоке
- Казахстанский боксер после защиты титула совершил рывок в рейтинге WBC
- Казахстанские вольники завоевали первую медаль на рейтинговом турнире в Италии
- Жанибек Алимханулы ворвался в топ-10 рейтинга WBC
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана