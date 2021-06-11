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    14:43, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Коноплю выращивал во дворе дома житель Сарыагаша

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Коноплю выращивал во дворе дома житель Сарыагаша. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области выявили факт незаконного выращивания наркосодержащего растения в Сарыагашском районе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местного жителя, во дворе которого обнаружили кусты, похожие на коноплю. При обыске оперативники изъяли у подозреваемого три куста наркосодержащего растения и направили на экспертизу.

    Согласно заключению, изъятое – конопля. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества«. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый признался в содеянном, сейчас находится под подпиской.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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