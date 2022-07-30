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Коноплю выращивал приверженец деструктивного религиозного течения в Туркестанской области
30 Июля 2022 12:39

Коноплю выращивал приверженец деструктивного религиозного течения в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ по Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался житель города Кентау, состоящий на учете, как приверженец деструктивного религиозного течения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого, оперативники обнаружили во дворе дома 17 культивированных кустов высотой около 30-40 см , похожих на наркосодержащее растение.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркосодержащим растением «конопля».

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 ч. 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.



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