ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Коноплю выращивал дома житель Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области за пять дней зарегистрировали 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Из них два факта хранения наркотиков, в том числе в крупном размере, два наркосбыта, один факт контрабанды и один незаконный оборот веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 500 гр. наркотических средств и около 40 мл. прекурсоров. Также полицейские выявили семь фактов нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий, по которым составлены административные протокола.

К примеру, в Жетысайском районе стражи порядка задержали местного жителя, в доме которого изъяли 19 бумажных свертков с содержимым наркотического средства растительного происхождения. По факту проводится досудебное расследование по статье 296 ч. 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта«. Назначены экспертизы. Следствием выясняются все обстоятельства дела.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестана ликвидировали наркопосев, обнаруженный в одном из частных домов. При обыске в доме подозреваемого, оперативники обнаружили в саду два куста конопли. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Как признался мужчина, коноплю он выращивал для собственных нужд. Ведется досудебное расследование.

