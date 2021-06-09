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    12:17, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Коноплю выращивал дома житель Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Коноплю выращивал дома житель Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области за пять дней зарегистрировали 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
    Из них два факта хранения наркотиков, в том числе в крупном размере, два наркосбыта, один факт контрабанды и один незаконный оборот веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 500 гр. наркотических средств и около 40 мл. прекурсоров. Также полицейские выявили семь фактов нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий, по которым составлены административные протокола.
    К примеру, в Жетысайском районе стражи порядка задержали местного жителя, в доме которого изъяли 19 бумажных свертков с содержимым наркотического средства растительного происхождения. По факту проводится досудебное расследование по статье 296 ч. 2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта«. Назначены экспертизы. Следствием выясняются все обстоятельства дела.
    Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП г. Туркестана ликвидировали наркопосев, обнаруженный в одном из частных домов. При обыске в доме подозреваемого, оперативники обнаружили в саду два куста конопли. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Как признался мужчина, коноплю он выращивал для собственных нужд. Ведется досудебное расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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