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Конный марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Сентября 2022, 13:45
Конный марафон «Ұлы Дала жорығы» стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ипподроме «Қазанат» в Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия марафона-байге с участием 100 всадников. В период с 18 по 29 сентября конные марафонцы преодолеют дистанцию более 1200 км от столицы до Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов зачитал обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к участникам марафона.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие также министр культуры и спорта Даурен Абаев, аким столицы Алтай Кульгинов, депутаты Парламента и видные общественные деятели страны.

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В своем приветственном слове спикер Мажилиса Ерлан Кошанов назвал сегодняшний день особенным для всех казахстанцев.

«Впервые стартовал марафон-байге «Ұлы Дала жорығы». Это уникальное событие в культурной жизни страны. В рамках инициатив нашего Президента в стране происходят серьезные, масштабные изменения. Мы стоим в преддверии справедливого Казахстана. Считаю, что проводимый байге имеет большое символическое значение, совпадающее с таким историческим периодом для всех нас. Одним из организаторов масштбаного мероприятия является партия AMANAT. От имени партии желаю всем удачи», - обратился к участникам Ерлан Кошанов.

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Поприветствовали участников Даурен Абаев и Алтай Кульгинов, пожелавшие всем марафонцам успехов.

Первый республиканский конный марафон охватит территорию шести регионов - города Нур-Султан, Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Марафон пройдет при поддержке министерства культуры и спорта РК. Организаторы марафона-байге – общественный фонд «The Great Steppe Tour» и общественный фонд «Altyn Qyran Foundation».

Цель проекта - создание узнаваемого бренда, ассоциирующегося с Казахстаном и продвигающего национальную культуру на международной арене, а также вовлечение населения, особенно молодежи, к изучению национальной культуры и истории, пропагандирование таких ценностей, как спортивный дух, стойкость и единение. Как сообщили организаторы, ранее были утверждены правила и регламент марафона-байге. К его работе были приглашены 2 международных, 3 казахстанских судьи и 2 международных, 2 казахстанских ветеринара.

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Марафон разделен на 12 участков длиной 100 км каждый. В байге примут участие по одной команде из каждого региона страны. Таким образом, 100 всадников отправятся в конный марафон по Казахстану.

Уникальный марафон позволит участникам и зрителям проникнуться духом Великой степи, посетить сакральные места тюрков – исторические места древних культур, такие как мавзолеи Жошы хана, Алаша хана, первая столица Казахского ханства – город Созак, колыбель тюркской духовности, «город двух миров» Туркестан и мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

Достигшая города Туркестана за самое короткое время команда будет награждена титулом «Ұлы Дала сарбазы» и призовыми в размере 30 000 000 тенге. Обладатели второго и третьего места получат по 20 000 000 тенге и 15 000 000 тенге соответственно.

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