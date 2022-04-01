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Конные скачки провели в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
1 Апреля 2022, 21:45
Конные скачки провели в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Аркарлы Алакольского района прошли масштабные соревнования «Құнан бәйге – 2022». Наездники состязались по конным скачкам на разные дистанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии открытия мероприятия участвовал аким Алакольского района Алмас Абдинов. Он рассказал о важности конных скачек.

«Подготовка лошадей для скачек - профессия, передающаяся от отца к сыну. В настоящее время все больше молодых людей интересуются скачками и дрессировкой лошадей и это нас радует. Развитие национального спорта – это шаг к возрождению исторического сознания подрастающего поколения, сохранению наших ценностей. Это важное дело для молодежи. Сегодняшние соревнования тому подтверждение», - сказал аким.

В соревнованиях помимо местных наездников участвовали и жители из Аксуского и Саркандского районов. По итогам «Тай бәйге» (состязание стригунков) первое место занял Бирлик Жайсамбаев (выиграл 200 тысяч тенге), второе - Шалкар Есиркенов (100 тысяч тенге) и третье - Курманбек Акубай (50 тысяч тенге).

В «Құнан бәйге» (скачки двухгодовалых жеребцов) победителем стал Аян Немербаев (выиграл годовую телку), за ним расположились Еркин Ошаканов (100 тысяч тенге) и Галым Макенов (70 тысяч тенге).

Победителем в «Аламан бәйге» оказался Галым Макенов из Сарканда. Ему вручили лошадь.

Кроме того, проводились соревнования по кокпар - выиграла команда «Жайпак» (приз был бычий скот), по поднятию барана - первое место занял Толеу Асетович.


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