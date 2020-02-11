+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -4 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конно-спортивный комплекс для реабилитации детей с особыми потребностями строят в столице

11 Февраля 2020 16:45
Поделиться:
Конно-спортивный комплекс для реабилитации детей с особыми потребностями строят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в столице начато строительство конно-спортивного комплекса для реабилитации детей с особыми потребностями на базе существующего ипподрома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме
Молочный завод ввели в эксплуатацию в Туркестанской области
Как будет выглядеть крытый ипподром в Нур-Султане Завод по выпуску ирригационных систем планируют построить в Алматы Мост протяженностью 1 300 метров по поручению Президента построят через Бухтарму в ВКО

Комплекс будет состоять из крытого манежа, трибуны, открытого боевого конкурного и разминочного полей. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства. С детьми будут заниматься специально обученные инструкторы. Для занятий отберут только смирных и послушных лошадей.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что базу ипподрома будут развивать по трем направлениям: иппотерапия, проведение и подготовка к национальным и классическим видам спорта, также туристические маршруты.

Всего в столице 5,5 тыс детей с особыми потребностями. В столице для реабилитации людей с ограниченными возможностями построят два реабилитационных центра, на первых этажах новых ЖК открывают соцобъекты, как мини-центры для детей, реабилитационные центры, поликлиники.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив