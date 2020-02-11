Конно-спортивный комплекс для реабилитации детей с особыми потребностями строят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в столице начато строительство конно-спортивного комплекса для реабилитации детей с особыми потребностями на базе существующего ипподрома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Комплекс будет состоять из крытого манежа, трибуны, открытого боевого конкурного и разминочного полей. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства. С детьми будут заниматься специально обученные инструкторы. Для занятий отберут только смирных и послушных лошадей.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что базу ипподрома будут развивать по трем направлениям: иппотерапия, проведение и подготовка к национальным и классическим видам спорта, также туристические маршруты.

Всего в столице 5,5 тыс детей с особыми потребностями. В столице для реабилитации людей с ограниченными возможностями построят два реабилитационных центра, на первых этажах новых ЖК открывают соцобъекты, как мини-центры для детей, реабилитационные центры, поликлиники.