Конно-спортивный комплекс для реабилитации детей с особыми потребностями строят в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в столице начато строительство конно-спортивного комплекса для реабилитации детей с особыми потребностями на базе существующего ипподрома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Комплекс будет состоять из крытого манежа, трибуны, открытого боевого конкурного и разминочного полей. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства. С детьми будут заниматься специально обученные инструкторы. Для занятий отберут только смирных и послушных лошадей.
Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что базу ипподрома будут развивать по трем направлениям: иппотерапия, проведение и подготовка к национальным и классическим видам спорта, также туристические маршруты.
Всего в столице 5,5 тыс детей с особыми потребностями. В столице для реабилитации людей с ограниченными возможностями построят два реабилитационных центра, на первых этажах новых ЖК открывают соцобъекты, как мини-центры для детей, реабилитационные центры, поликлиники.
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