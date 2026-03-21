Конные виды спорта набирают популярность в Алматы

Руководитель спортивного клуба национальных и конных видов спорта города Нурлан Оспанов в интервью региональной службе коммуникаций отметил, что в Казахстане сегодня развиваются 11 видов национального спорта. Среди них — асық ату, аударыспақ, бәйге, теңге ілу, қазақша күрес, тоғызқұмалақ, жамбы ату и другие.

Фото: РСК

По его словам, в Алматы в клубе национальных и конных видов спорта этими направлениями занимаются 1490 спортсменов. Наиболее активно развиваются асық ату, тоғызқұмалақ и қазақша күрес.

Старший тренер по аударыспақ и теңге ілу Асхат Рысов добавил, что в стране большое внимание уделяется развитию национальных конных видов спорта. В клубе действует группа начальной подготовки для подростков 15–17 лет, затем идет молодежная группа от 17 до 21 года, а старше 21 года спортсмены считаются взрослыми.

По словам тренера, в клуб приходят сильные и уверенные в седле ребята, однако их учат не только технике, но и умению чувствовать лошадь, работать с ней как с партнером и принимать решения на скорости.

Ранее специалисты рекомендовали приобщать детей к конному спорту уже с семи лет.