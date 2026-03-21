телерадиокомплекс президента РК
    23:30, 20 Март 2026 | GMT +5

    Конные виды спорта набирают популярность в Алматы

    В Алматы растет интерес к национальным конным видам спорта. В городе все чаще проводятся турниры по бәйге и көкпару, а также открываются новые клубы, передает Kazinform.

    Конные виды спорта набирают популярность в Алматы
    Фото: РСК

    Руководитель спортивного клуба национальных и конных видов спорта города Нурлан Оспанов в интервью региональной службе коммуникаций отметил, что в Казахстане сегодня развиваются 11 видов национального спорта. Среди них — асық ату, аударыспақ, бәйге, теңге ілу, қазақша күрес, тоғызқұмалақ, жамбы ату и другие.

    Нурлан Оспанов
    Фото: РСК

    По его словам, в Алматы в клубе национальных и конных видов спорта этими направлениями занимаются 1490 спортсменов. Наиболее активно развиваются асық ату, тоғызқұмалақ и қазақша күрес.

    Старший тренер по аударыспақ и теңге ілу Асхат Рысов добавил, что в стране большое внимание уделяется развитию национальных конных видов спорта. В клубе действует группа начальной подготовки для подростков 15–17 лет, затем идет молодежная группа от 17 до 21 года, а старше 21 года спортсмены считаются взрослыми.

    По словам тренера, в клуб приходят сильные и уверенные в седле ребята, однако их учат не только технике, но и умению чувствовать лошадь, работать с ней как с партнером и принимать решения на скорости.

    Ранее специалисты рекомендовали приобщать детей к конному спорту уже с семи лет. 

    Теги:
    Спорт Национальные виды спорта Алматы Национальные традиции
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
