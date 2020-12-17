Конная колонна из 10 наездников стала настоящим украшением праздника Независимости в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Необычное и яркое мероприятие началось около торгового центра «Атриум». Далее наездники проследовали через центральную площадь до «ЦУМа». Наездники держали в руках флаги страны, которые развевались на ветру. Шли они под гимн республики, звуки которого разносились по площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайские новости.

«Это идея отдела внутренней политики акимата Костаная. Работа была проделана огромная, много сил было затрачено на то, чтобы все прошло, как говорится, на высшем уровне. Отозвались и поддержали эту работу сотрудники ипподрома «Аргымак» из Заречного. Они дали самых лучших и резвых коней. Мероприятие прошло в рамках акции «Менің туым – менің елім» («Мой флаг – моя Родина!». Первыми провели мероприятие в Джангельдинском районе. Вторым стал областной центр и третьим подхватили акцию Амангельдинцы. Мы рады, если смогли удивить наших граждан», - говорит руководитель отдела УВП акимата области Алмаз Абильдин.

Но это не единственное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Независимости РК в Костанае. В акимате областного центра сообщили, что несколько дней праздника на жилом доме по проспекту Абая, 160 будут радовать глаз костанайцев флаги Казахстана.

Фото: Константина ВИШНИЧЕНКО