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Конная колонна из 10 наездников стала настоящим украшением праздника Независимости в Костанае

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
17 Декабря 2020, 03:10
Конная колонна из 10 наездников стала настоящим украшением праздника Независимости в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Необычное и яркое мероприятие началось около торгового центра «Атриум». Далее наездники проследовали через центральную площадь до «ЦУМа». Наездники держали в руках флаги страны, которые развевались на ветру. Шли они под гимн республики, звуки которого разносились по площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайские новости.

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«Это идея отдела внутренней политики акимата Костаная. Работа была проделана огромная, много сил было затрачено на то, чтобы все прошло, как говорится, на высшем уровне. Отозвались и поддержали эту работу сотрудники ипподрома «Аргымак» из Заречного. Они дали самых лучших и резвых коней. Мероприятие прошло в рамках акции «Менің туым – менің елім» («Мой флаг – моя Родина!». Первыми провели мероприятие в Джангельдинском районе. Вторым стал областной центр и третьим подхватили акцию Амангельдинцы. Мы рады, если смогли удивить наших граждан», - говорит руководитель отдела УВП акимата области Алмаз Абильдин.

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Но это не единственное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Независимости РК в Костанае. В акимате областного центра сообщили, что несколько дней праздника на жилом доме по проспекту Абая, 160 будут радовать глаз костанайцев флаги Казахстана.

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Фото: Константина ВИШНИЧЕНКО

Костанайская область   День Независимости   Общество  
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