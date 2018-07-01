Конкурс «Үздік оқырман» объявлен в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» стартовало комплексное мероприятие «Лидер Reader ON», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата акима Туркестанской области.
Как сообщил на брифинге руководитель областного проектного офиса Бахытжан Аширбеков, в области утверждены правила комплексного мероприятия «Лидер Reader ON» - «Үздік оқырман». Целью проекта являются активизация работы школьных библиотек и пробуждение интереса школьников к чтению книг, что, в свою очередь, будет способствовать формированию высокодуховной личности, воспитанию истинных патриотов Отечества.
Стоит отметить, что подобного рода проект реализуется в стране впервые.
По правилам комплексного мероприятия каждый месяц, квартал, год 13 учеников, хорошо поработавших в школьной библиотеке, будут награждены размещением их фотографий на специальной Доске почета. Также будут отмечены и их родители.
В целом проектом планируется охватить свыше 13 тысяч учеников всех 1038 школ области.
Лучшие учащиеся по каждому жанру будут определяться посредством голосования в социальных сетях Facebook и Instagram. Победители будут награждены ценными призами.
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