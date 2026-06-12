Конкурс современного искусства из мусора объявили в Алматы

В Алматы стартовал конкурс современного искусства по созданию арт-объектов из переработанных материалов и вторсырья, передает Kazinform со ссылкой на акимат города Алматы.

Участниками конкурса смогут стать художники, дизайнеры, архитекторы, студенты творческих вузов и все желающие, готовые через искусство привлечь внимание к вопросам экологии и осознанного потребления. О запуске конкурса на площадке Региональной службы коммуникаций рассказала куратор проекта «Таза сана» Диана Алиева.

По ее словам, проект направлен не только на решение экологических вопросов, но и на формирование нового отношения общества к окружающей среде и культуре потребления.

— Мы убеждены, что невозможно сформировать экологическую культуру только через лекции или призывы не мусорить. Очень важно говорить с обществом современным языком — через эмоции, визуальные образы, творчество и культуру, — отметила Диана Алиева.

Идея проведения конкурса возникла в ходе работы экологических площадок проекта «Таза сана». Как рассказала спикер, жители начали приносить на «Эко-точки» не только пластик и бумагу, но и одежду. Часть вещей передается нуждающимся, непригодный текстиль используется для создания новых изделий, а остатки направляются в приюты для животных.

— Практически любой мусор может получить вторую жизнь, если начать смотреть на него иначе. Ведь мусором вещь становится только тогда, когда человек перестает видеть в ней ценность, — подчеркнула куратор проекта.

В рамках конкурса участникам предлагается создать инсталляции, скульптуры, уличные объекты и другие художественные композиции из переработанных материалов. Главная цель инициативы — показать возможности повторного использования отходов и привлечь внимание к вопросам переработки, загрязнения окружающей среды и ответственного потребления.

Организаторы рассчитывают, что арт-объекты станут частью общественных пространств города и помогут вовлечь жителей в обсуждение экологической повестки.

Ход конкурса будет широко освещаться в социальных сетях проекта @taza_sana.almaty. Организаторы планируют публиковать работы участников, рассказывать о молодых художниках, знакомить аудиторию с творческим процессом и привлекать внимание молодежи к вопросам экологии через современные форматы визуального искусства.

Ранее сообщалось, что капсулу строительства мусороперерабатывающего завода заложили в Алматы. Между тем, отходы могут стать ключевым источником критически важных материалов для Европы к 2050 году.