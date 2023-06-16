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Конкурс на строительство дома на 2,5 млрд тенге отменила прокуратура СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Июня 2023, 03:30
Конкурс на строительство дома на 2,5 млрд тенге отменила прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура с начала года отменила государственные закупки на 2,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, всего отменили восемь госзакупок.

«Управлением государственных закупок акимата области проводился конкурс по строительству многоквартирного дома в Петропавловске на сумму 2,5 млрд тенге без разрешительных документов на земельный участок. В другом случае государственные закупки по среднему ремонту автомобильных дорог в Акжарском районе на сумму 300 млн тенге проводились без необходимой ведомственной экспертизы.Последующее проведение конкурсов будет осуществляться после устранения нарушений», - проинформировали в прокуратуре.

Восемь должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафов, четверых - к дисциплинарной.


Северо-Казахстанская область   Генпрокуратура   Строительство  
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