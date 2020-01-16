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Конкурс на создание фильмов об Абае: заявки рассмотрят до конца января

16 Января 2020 10:43
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Конкурс на создание фильмов об Абае: заявки рассмотрят до конца января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шесть заявок поступило на конкурс по созданию фильма о великом казахском поэте и мыслителе Абае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный центр поддержки национального кино.

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«Государственный центр поддержки национального кино готовится запустить документальный фильм «Абай», а также полнометражную картину. Для этого был объявлен конкурс. В конце января 2020 года на питчинге все поступившие заявки будут рассмотрены и по заключению Экспертного совета направлены на межведомственную комиссию для дополнительного рассмотрения. За членами комиссии – последнее слово», - сказал заместитель председателя правления ГЦПНК Олжабай Мусабеков.

По его словам, фильм будет выбран и запущен именно согласно рекомендациям комиссии.

«На сегодняшний день к участию в конкурсе поступило шесть заявок, среди них фильм-опера, две исторические мелодрамы, есть документальные фильмы из 30 серий, есть короткие метры из 15 серий и еще один полнометражный фильм. Мы также еще ждем дополнительные заявки. До конца января, я думаю, предложений будет еще больше», - считает спикер.

В центре напомнили, что Казахстан готовится к празднованию 175-летия великого Абая – поэта, философа, просветителя и мыслителя. Юбилейные празднества - на контроле у Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства специальным Указом поручил созданной комиссии начать подготовку к организации порядка 500 праздничных мероприятий как в Казахстане, так и за рубежом, под эгидой ЮНЕСКО и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).


Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

9 января 2020 года вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».


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Ключевые слова: Культура, Абай,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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