13 Мая 2022 17:20

Конкурс на реконструкцию Нуринского водопровода объявят до конца мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данный водопровод обеспечивает водой 24 населенных пункта численностью 14564 человека. В настоящее время большая часть водопровода не подлежит эксплуатации или демонтирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно финансирования разработки проектно-сметной документации для реализации проекта «Реконструкция Нуринского группового водопровода протяженностью 337 км в Акмолинской области» сообщаем следующее: при уточнении республиканского бюджета на 2022 год на указанные цели выделено 100 млн тенге», - написал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Зампремьера уточнил, что до конца мая текущего года будут объявлены конкурсные процедуры для определения проектировщика.

«Вопросы водоснабжения сельских населенных пунктов находятся на постоянном контроле Правительства», - добавил Р. Скляр.

Ранее сообщалось, что из-за высокой изношенности Нуринского группового водопровода в Акмолинской области планируется планомерная и поэтапная его реконструкция до 2025 года.