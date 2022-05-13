Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Конкурс на реконструкцию Нуринского водопровода объявят до конца мая
13 Мая 2022 17:20

Конкурс на реконструкцию Нуринского водопровода объявят до конца мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данный водопровод обеспечивает водой 24 населенных пункта численностью 14564 человека. В настоящее время большая часть водопровода не подлежит эксплуатации или демонтирована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно финансирования разработки проектно-сметной документации для реализации проекта «Реконструкция Нуринского группового водопровода протяженностью 337 км в Акмолинской области» сообщаем следующее: при уточнении республиканского бюджета на 2022 год на указанные цели выделено 100 млн тенге», - написал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Зампремьера уточнил, что до конца мая текущего года будут объявлены конкурсные процедуры для определения проектировщика.

«Вопросы водоснабжения сельских населенных пунктов находятся на постоянном контроле Правительства», - добавил Р. Скляр.

Ранее сообщалось, что из-за высокой изношенности Нуринского группового водопровода в Акмолинской области планируется планомерная и поэтапная его реконструкция до 2025 года.


Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Чемпионки Азии по волейболу получили 10 млн тенге от акима Северо-Казахстанской области
Замглавы горздрава Алматы уволят в течение недели за скандальное видео
Активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия поручил Премьер-Министр РК
Около 18 тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
Предложенные Президентом реформы имеют фундаментальный характер - сенатор
Взятка в 134 млн тенге - дело главного строителя Уральска передали в суд
Изменения в Конституцию объяснила сенатор Булавкина жителям Усть-Каменогорска
Детали референдума обсудил сенатор Нуралиев с сельчанами Жамбылской области
Популярное
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области
Прием документов по Алматы жастары начнется с 18 мая
Льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажет казахстанский телеканал
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Несколько участков дорог перекроют в Нур-Султане
Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
Взаимоотношения Казахстана и Турции в цифрах представила Акорда
Более 800 детей приходится на одного школьного психолога в Нур-Султане
Казахстан приглашает немецкий бизнес к сотрудничеству в сельском хозяйстве
Государство управляет природными ресурсами только от имени народа – Минюст РК
Более 16 млрд тенге потратят на дороги в Жамбылской области
Архив