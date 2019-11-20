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Конкурс молодых литераторов провели в Туркестанской области

20 Ноября 2019 11:58
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Конкурс молодых литераторов провели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Программы Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в Туркестане прошел конкурс «Жақсылар, дастан айтайын...», который выявляет талантливую молодежь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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Традиционный конкурс, проводимый с целью воспитания достойного подрастающего поколения, привитие духовных ценностей, присущих казахскому народу, проводится в третий раз при поддержке Туркестанского областного управления общественного развития. Цель конкурса - «Жақсылар, дастан айтайын …», что в переводе « Прочитаю вам произведение», - пропаганда среди подрастающего поколения любовь к чтению, воспитать интерес к детским героическим эпопеям казахского народа, духовному наследию, патриотизму, понятия героизма и достоинства.


Первый год конкурса был посвящен литературному состязанию в чтении «Камбар батыра», а затем «Алпамыс батыра», в этом же году мероприятие посвятили «Кобланды батыру». На первом этапе конкурса кандидаты наизусть прочитали произведения о героях, на втором оценивали их знания по литературе, духовности, отвечали на вопросы. Таланты, которые получили самые высокие баллы на обоих этапах, ответили на вопросы жюри о значении старых высказываний «Кобланды батыра».

В своем вступительном слове заместитель акима области Сакен Калкаманов отметил, что конкурс является важнейшим проектом, направленным на формирование духовной культуры и пожелал участникам успехов.


«Повести о героях - это золотой стержень народной литературы. Это духовное сокровище, которое передается из поколения в поколение. В этой связи конкурс «Жақсылар, дастан айтайын...» смог подняться до республиканского уровня и продолжился проектом под названием «Тұлпар мініп, ту алған». В рамках данного проекта в эстафете приняли участие граждане, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, ученые, спортсмены, деятели искусства и культуры. Современное общество обращается к этому литературному наследию, и мы знаем, что это замечательный пример духовного возрождения», - сказал замакима области.


В этот день 47 лучших из 16 районов и городов Туркестанской области состязались в айтысе «Қобыланды батыр». Победителем конкурса стал Осер Туран, уроженец Сузакского района. Ему был вручен денежный приз в размере 2 млн. тенге, а его учителю Асылзат Аметовой - 2 млн. тенге. Второго места и 600 тыс. тенге была удостоена Рабия Шалтай из Сузакского района, а ее наставнице Жазире Санкибаевой вручили 1 млн. 200 тыс. тенге. Третье место и 300 тысяч тенге достались Нурсултану Турмахан из Толебийского района, преподавателю Ляззат Сандыбаевой - 600 тыс. тенге.






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Ключевые слова: Туркестанская область, Культура,
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