Конкурс «Мисс Казахстан»‎ снимает возрастные ограничения для участниц

Национальный конкурс красоты «Мисс Казахстан»‎ снимает возрастные ограничения - теперь в нем могут принять участие все девушки старше 18 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В этом году конкурс красоты «Мисс Казахстан» поддерживает нововведения международных конкурсов и делает исторический шаг, снимая возрастные ограничения для участниц. Теперь в конкурсе могут принять участие все желающие девушки, достигшие совершеннолетия. О деталях возрастных ограничений нужно уточнять у кастинг-отдела конкурса, - сообщили организаторы.

Остальные условия остаются прежними: потенциальные участницы должны быть ростом от 165 см, иметь гражданство Казахстана, не состоять в браке и не иметь детей.

Конкурс «Мисс Казахстан» обладает лицензиями международных конкурсов «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля». Это означает, что победительницы «Мисс Казахстан» получают уникальную возможность представлять свою страну на мировой арене, прославляя родину на весь мир.

Ранее национальный конкурс красоты ‎‎«Мисс Казахстан» объявил о начале нового сезона. Во всех городах страны уже стартовали кастинги. Главная тема в этом году звучит как «Art of being a woman» («Искусство быть женщиной»).

В прошлом году титул «Мисс Казахстан» получила 21-летняя алматинка Сабина Идирисова, «Мисс Вселенная Казахстан» стала 23-летняя Мадина Альмуханова. А титул «Мисс Земля Казахстан» досталась 20-летней Аяулым Алимхалиевой.

Победительница 2022 года Томирис Какимова в марте этого года достойно представила Казахстан на международном конкурсе «Мисс Мира» в Индии. А другая победительница «Мисс Казахстан-2022» Дильназ Тилаева вошла в топ-8 финалисток мирового конкурса «Мисс Земля».