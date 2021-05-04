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    10:52, 04 Май 2021 | GMT +6

    Конкурс малых грантов в поддержку бездомных животных стартовал в Казахстане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в рамках проекта «Birgemiz: Аyala», направленного на формирование ответственного отношения к животным, открыт конкурс малых грантов для волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила руководитель проекта Камила Зейналова, будет выделено 5 малых грантов (500 тысяч тенге каждый проект) для развития волонтерских инициатив и проектов по формированию ответственного отношения к животным, поддержки индивидуальных инициатив волонтеров.

    К участию в конкурсе малых грантов допускаются инициативные группы и неправительственные организации Казахстана. Могут участвовать жители всех регионов страны, однако реализация проекта будет проходить на территории города Нур-Султан.

    Положение конкурса можно найти на странице в сети Instagram проекта.

    Конкурс на предоставление малых грантов объявляется по следующим 5 темам:

    1. Акции по формированию гуманного отношения среди детей и подростков;

    2. Флешмоб, направленный на изменение культуры отношения к животным;

    3. Фотовыставка животных по привлечению общественного внимания;

    4. Оказание бесплатных ветеринарных услуг;

    5. Социальные видеоролики, направленные на формирование ответственного отношения к животным.

    Конкурс проводится с 29 апреля по 25 мая 2021 года. Не допускается предоставление более одной заявки от одного заявителя по одной теме.

    Проект «Birgemiz: Аyala», направленный на формирование ответственного отношения к животным реализуется в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

    Ранее сообщалось о презентации данного проекта. Волонтеры призывали жителей всех регионов присоединиться к проекту.


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