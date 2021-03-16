Конкурс ко Дню домбры прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области проведены итоги областного заочного конкурса «Қасиетті домбыра», посвященного Дню домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования региона.

Конкурс, направленный на популяризацию казахского искусства среди подрастающего поколения, любителей искусства, а также поиск и поддержку молодых талантов и умелых исполнителей, был организован управлением образования региона совместно с ОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» и центром выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Ақмола дарыны» в рамках программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру». В состязании на звание лучшего приняли участие 45 учащихся из Аккольского, Астраханского, Аршалынского, Буландынского, Бурабайского, Жаксынского, Жаркаинского, Зерендинского, Есильского, Ерейментауского, Целиноградского, Коргалжынского районов, городов Степногорск, Кокшетау и областных школ-интернатов.

«Конкурсанты боролись за победу в двух возрастных категориях по трем номинациям: «Лучший кюйши», «Лучший традиционный певец» и «Лучший термеші». Решением жюри победителем в номинации «Лучший кюйши» назван Мадияр Серикбаев из Аккольского района, в номинации «Лучший традиционный певец» - Дидар Кабиденов из Степногорска. А победителем в номинации «Лучший термеші» стал Улан Казымбек из Жаксынского района. Были определены также обладатели дополнительных номинаций. Номинацию «Шабыт» получил Арсен Турсанхан из Зерендинского района, «Жигер» - Жанерке Алпысбаева из Аршалынского района, «Өрлеу» - Жанбота Жабай из Степногорска», - отметили в ведомстве.

Участники получили подарочные сертификаты, а победители – ценные призы и дипломы.